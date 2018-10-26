На "Новому каналі" завершився 9 випуск другого сезону "Топ-модель по-українськи", який вийшов 26 жовтня 2018 року. Після екстремальних випробувань минулого тижня, на учасників чекають нові, ще більш жорсткі завдання.

У 9 випуску "Топ-модель по-українськи" 2 сезон моделі почали підготовку до Хелловіну. Адже цього тижня моделі стануть вампірами, будуть зображувати утоплеників, боротися з руками заздрісників, які намагаються затягти їх під землю. А ще для них влаштують палаюче дефіле.

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Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск дивитись онлайн: фешн-сповідь

Тиждень почався із сповіді. Щоправда, моделі зізнавались не у своїх людських гріхах, а у модельних. ролі фешн-священика виступив Сергій Нікітюк. В результаті він прийшов до висновку, що за свої "гріхи" учасники мають понести покарання, щоб очиститись.

Перше завдання-покарання "коріння заздрості". Провідником у цьому випробуванні також виступив Нікітюк. Кожному із учасників дають своє випробування заздрості. Аби процес був ще ефективніший "заздрість" була живою – з під землі учасників огортали незнайомі руки.

Та на цьому покарання не закінчується. Учасники мають обрати найбільшого заздрісника, який проведе ніч у кімнаті покарання. Більшість проголосувало за Дмитра Сукача.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск дивитись онлайн: дефіле вампірів

Наступне завдання для учасників влаштувала Соня. Моделі мають в костюмах вампірів продефілювати по столі. Мета цього випробування – навчити моделей не звертати увагу на заздрощі. Звичайно, не усім вдалось справитись із заздрісниками. А найгіршого чекає не лише критика суддів, але й кімната покарання.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск дивитись онлайн: фотосесія у крижаному озері

І хоч у Діми Сукача було далеко не найгірше дефіле, його знову відправили ночувати у страшній кімнаті.

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Алла підготувала для учасників у буквальному сенсі світлу фотосесію. Учасники мають показати під час фотосесії на воді усе світле, що є в середині. А боротись було за що – переможець отримає фотосесію у журналі L'officiel. Несподівано для більшості – найкращим експерти вибрали Дмитра Сукача.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск дивитись онлайн: моделі палали на подіумі

Подіум буквально палав

"Весь тиждень наші учасники боролися зі своїми внутрішніми демонами. І зараз настав час з ними попрощатися. Хлопцям та дівчатам доведеться пройти шлях очищення вогнем. Продефілювати, обігравши два образи – демонічної і вже очищеної людини – на двох відрізках подіуму", – розповів про завдання Костя.

Таким чином учасники мали "очиститись"

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Вже котрий тиждень поспіль Аня показує стабільно поганий результат. На кожному із завдань вона була мало емоційною. Тож не дивно. що дівчина потрапила до кімнати смутку.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск дивитись онлайн: хто опинився у кімнаті смутку

Знову не показав вдалого результату і Максим. Минулого тижня він вже був у номінації, але, схоже, висновків він не зробив. Жодного успішного завдання – тож він теж опиняється у кімнаті смутку.

В останньому на цей тиждень випробуванні Макс та Аня мали позувати у спільній фотосесії. Однак, вдалої роботи не показали жоден з учасників. Обоє дуже сильно перегравали, що було помітно на кадрах.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск дивитись онлайн: хто покинув проект

Та все ж у Максима вийшло кілька успішних кадрів. У Ані вдалої роботи так і не вийшло. тож саме вона покидає проект.

Сергій Нікітюк – один із найкращих модельних скаутів України. Він відкрив багато нових облич у світі моди, серед яких топ-модель Жужі Іванюк.

Соня Плакидюк – одна з найуспішніших і затребуваних фешн-фотографів України. У її портфоліо роботи з L’officiel, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Костянтин Боровський – фахівець у чоловічій моді, учасник групи "АГОНЬ", творець власного бренду стрітстайл-одягу BRVSKI. Іван Дорн був в одязі з його колекції на "Х-Факторі". А у футболці "Чудотворець" від бренду BRVSKI Олександр Педан проводив танцювальний батл на Хрещатику під час другого сезону "Топ-модель по-українськи".

Ведуча проекту "Топ-модель по українськи" 2 сезон – всесвітньо відома топ-модель українського походження Алла Костромічева. В її послужному списку робота з модними домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; багаторазова поява на обкладинках журналів Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. Тепер Алла буде присутня і на кастингах. Місія ведучої – допомогти експертам розібратися з безпрецедентною кількістю учасників.

"Топ-модель по-українськи"Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.