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      Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск: шоу покинула Аня

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      Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск
      Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск / 24 Канал

      У 9 випуску другого сезону "Топ-модель по-українськи", що вийшов 26 жовтня 2018 року на "Новому каналі", шоу покинула Аня. Таким чином боротьбу за звання Топ-модель України продовжують 8 учасників.

      У 9 випуску шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон Аня знову показує стабільно поганий результат. На кожному із завдань вона була мало емоційною. Тож не дивно, що дівчина потрапила до кімнати смутку.

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      Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск дивитись онлайн: фешн-сповідь

       

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      Знову не показав вдалого результату і Максим. Минулого тижня він вже був у номінації, але, схоже, висновків він не зробив. Жодного успішного завдання – тож він теж опиняється у кімнаті смутку.

      Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск дивитись онлайн: дефіле вампірів

       

      В останньому на цей тиждень випробуванні Макс та Аня мали позувати у спільній фотосесії. Однак, вдалої роботи не показали жоден з учасників. Обоє дуже сильно перегравали, що було помітно на кадрах.

      Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск дивитись онлайн: фотосесія у крижаному озері

      Та все ж у Максима вийшло кілька успішних кадрів. У Ані вдалої роботи так і не вийшло. тож саме вона покидає проект.

      Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск дивитись онлайн: моделі палали на подіумі

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      Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск дивитись онлайн: хто опинився у кімнаті смутку

      Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск дивитись онлайн: хто покинув проект

       

      "Топ-модель по-українськи"Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе.

      Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

      Теги: LifeStyle
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 26 жовтня
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