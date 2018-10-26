У 9 випуску другого сезону "Топ-модель по-українськи", що вийшов 26 жовтня 2018 року на "Новому каналі", шоу покинула Аня. Таким чином боротьбу за звання Топ-модель України продовжують 8 учасників.

У 9 випуску шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон Аня знову показує стабільно поганий результат. На кожному із завдань вона була мало емоційною. Тож не дивно, що дівчина потрапила до кімнати смутку.

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Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск дивитись онлайн: фешн-сповідь

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Знову не показав вдалого результату і Максим. Минулого тижня він вже був у номінації, але, схоже, висновків він не зробив. Жодного успішного завдання – тож він теж опиняється у кімнаті смутку.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск дивитись онлайн: дефіле вампірів

В останньому на цей тиждень випробуванні Макс та Аня мали позувати у спільній фотосесії. Однак, вдалої роботи не показали жоден з учасників. Обоє дуже сильно перегравали, що було помітно на кадрах.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск дивитись онлайн: фотосесія у крижаному озері

Та все ж у Максима вийшло кілька успішних кадрів. У Ані вдалої роботи так і не вийшло. тож саме вона покидає проект.

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Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск дивитись онлайн: хто опинився у кімнаті смутку

Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск дивитись онлайн: хто покинув проект

"Топ-модель по-українськи"Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе.



Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.