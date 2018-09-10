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Топ-модель по українськи 2 сезон: учасники шоу та фото

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Топ-модель по українськи 2 сезон: учасники шоу ТПМУ 2 сезон
Топ-модель по українськи 2 сезон: учасники шоу ТПМУ 2 сезон / 24 канал

Модельне реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон стартувало 31 серпня о 19:00 на "Новому каналі". На проект вже відібрали з сотні претендентів 15 найкращих хлопців та дівчат. Хто став учасниками 2 змішаного сезону ТПМУ – далі в матеріалі.

Зйомки проекту "Топ-модель по українськи" 2 сезон вже відбулися, але ім'я переможця триматимуть у секреті, аж до виходу фіналу на екрани. Проте цього року вдалося дізнатися імена кількох учасників шоу ще до прем'єри!

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Відтак, двоє учасників визначилися за результатами онлайн-голосування. Ними стали – Діана Цимбал (16 років) та Максим Гаврилюк (21 рік), але вони майже одразу і покинули шоу. Ще 5 учасників-хлопців стали відомі під час фіналу International Young Designers Contest, тут свої роботи демонстрували дизайнери аж з 9 країн, а в якості моделей виступили саме учасники ТМПУ.

Вже після прем'єри шоу ми дізналися імена усіх учасників – до 15 найкращих потрапило 8 хлопців та 7 дівчат. Серед них – Діма Топоринський, Іван Кияниця, Дмитро Сукач, Максим Осадчук, Денис Ковальов, Сергій Гердов, Езеджі Джонсон, Єгор Степаненко, Катерина Пальченко, Ярослава Крутова, Анна Троян, Аліса Головньова, Юлія Дихан, Софія Беридзе та Яна Кутішевська.

Учасники 2 сезону "Топ-модель по українськи" – Хлопці 

Діма Топоринський

Іван Кияниця

Дмитро Сукач

Максим Осадчук

Денис Ковальов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сергій Гердов

Езеджі Джонсон

Єгор Степаненко

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Учасники 2 сезону "Топ-модель по українськи" – Дівчата

Катерина Пальченко

Ярослава Крутова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Yaroslava Krutova (@kruttova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Yaroslava Krutova (@kruttova)

Анна Троян

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Анна Троян (@an.trn)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Анна Троян (@an.trn)

Аліса Головньова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alisa (@alisagolovneva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alisa (@alisagolovneva)

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Юлія Дихан

Софія Беридзе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SOFI B. (@sofiberidze)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SOFI B. (@sofiberidze)

Яна Кутішевська

Топ-модель по-українські 2 сезон: хто покинув шоу

Вже після другого випуску шоу із 30 учасників, яких відібрали на кастингу, додому поїхало аж 15! Серед них – учасники онлайн-кастингу, які не змогли себе проявити. 

Діана Цимбал

16-річна Діана Цимбал з Дніпра стала переможницею онлайн-кастингу серед дівчат і вона автоматично потрапила у проект. Але надалі у дівчини більше не буде ніяких бонусів – її роботу будуть оцінювати на рівні з учасниками, яких відібрали експерти.

Наразі Діана ще навчається, веде активно свій Instagram та мріє про модельну кар'єру.

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Максим Гаврилюк

21-річний Максим Гаврилюк з Чернівців став переможцем онлайн-кастингу серед хлопців. Голосувати за нього закликав навіть один із учасників минулого сезону – Сергій Стоун. За його словами, Максим його вразив найбільше з усіх учасників онлайн-кастингу.

Максим так само автоматично потрапив до проекту.

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Вова Мацарський

Валерія Тітова

 

Допис, поширений Вэл (@v.a.m.st)

Сергій Студенцов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sergey Studentsov (@studentsov)

Віталій Ярич

Валерія Гармаш

 

Олександр Коробко

 

Максим Бондарь

Єлизавета Козачок

 

 

Допис, поширений eliza (@boginya_kali_j)

Іван Кадило

 

Карина Шеметова

Роман Нікуличев

Діна Абу Зейтер

 

Віталій Удовіка

 

Теги: LifeStyle Новини України
Джерело: 24 канал
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