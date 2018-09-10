Топ-модель по українськи 2 сезон: учасники шоу та фото

Модельне реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон стартувало 31 серпня о 19:00 на "Новому каналі". На проект вже відібрали з сотні претендентів 15 найкращих хлопців та дівчат. Хто став учасниками 2 змішаного сезону ТПМУ – далі в матеріалі.

Зйомки проекту "Топ-модель по українськи" 2 сезон вже відбулися, але ім'я переможця триматимуть у секреті, аж до виходу фіналу на екрани. Проте цього року вдалося дізнатися імена кількох учасників шоу ще до прем'єри!

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Відтак, двоє учасників визначилися за результатами онлайн-голосування. Ними стали – Діана Цимбал (16 років) та Максим Гаврилюк (21 рік), але вони майже одразу і покинули шоу. Ще 5 учасників-хлопців стали відомі під час фіналу International Young Designers Contest, тут свої роботи демонстрували дизайнери аж з 9 країн, а в якості моделей виступили саме учасники ТМПУ.

Вже після прем'єри шоу ми дізналися імена усіх учасників – до 15 найкращих потрапило 8 хлопців та 7 дівчат. Серед них – Діма Топоринський, Іван Кияниця, Дмитро Сукач, Максим Осадчук, Денис Ковальов, Сергій Гердов, Езеджі Джонсон, Єгор Степаненко, Катерина Пальченко, Ярослава Крутова, Анна Троян, Аліса Головньова, Юлія Дихан, Софія Беридзе та Яна Кутішевська.

Учасники 2 сезону "Топ-модель по українськи" – Хлопці

Діма Топоринський

Іван Кияниця

Дмитро Сукач

Максим Осадчук

Денис Ковальов

Сергій Гердов

Езеджі Джонсон

Єгор Степаненко

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Учасники 2 сезону "Топ-модель по українськи" – Дівчата

Катерина Пальченко

Ярослава Крутова

Анна Троян

Аліса Головньова

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Юлія Дихан

Софія Беридзе

Яна Кутішевська

Топ-модель по-українські 2 сезон: хто покинув шоу

Вже після другого випуску шоу із 30 учасників, яких відібрали на кастингу, додому поїхало аж 15! Серед них – учасники онлайн-кастингу, які не змогли себе проявити.

Діана Цимбал

16-річна Діана Цимбал з Дніпра стала переможницею онлайн-кастингу серед дівчат і вона автоматично потрапила у проект. Але надалі у дівчини більше не буде ніяких бонусів – її роботу будуть оцінювати на рівні з учасниками, яких відібрали експерти.

Допис, поширений Диана Цымбал (@di.tsm) 3 Лип 2018 р. о 9:31 PDT

Наразі Діана ще навчається, веде активно свій Instagram та мріє про модельну кар'єру.

Допис, поширений Диана Цымбал (@di.tsm) 6 Чер 2018 р. о 8:31 PDT

Допис, поширений Диана Цымбал (@di.tsm) 11 Тра 2018 р. о 8:41 PDT

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Максим Гаврилюк

21-річний Максим Гаврилюк з Чернівців став переможцем онлайн-кастингу серед хлопців. Голосувати за нього закликав навіть один із учасників минулого сезону – Сергій Стоун. За його словами, Максим його вразив найбільше з усіх учасників онлайн-кастингу.

Допис, поширений Максим Гаврилюк (@max__simka) 24 Чер 2018 р. о 2:20 PDT

Максим так само автоматично потрапив до проекту.

Допис, поширений Максим Гаврилюк (@max__simka) 29 Бер 2018 р. о 10:06 PDT

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Вова Мацарський

Допис, поширений користувачем @vovamatsarskij 19 Лип 2018 р. о 11:23 PDT

Валерія Тітова

Допис, поширений Вэл (@v.a.m.st) 5 Сер 2018 р. о 7:13 PDT

Сергій Студенцов

Віталій Ярич

Допис, поширений Виталик Ярыч (@vitalikyarych) 27 Кві 2018 р. о 10:26 PDT

Валерія Гармаш

Допис, поширений Valeriia (@valeriiaharmash) 3 Кві 2017 р. о 2:01 PDT

Допис, поширений Valeriia (@valeriiaharmash) 20 Бер 2017 р. о 5:33 PDT

Олександр Коробко

Допис, поширений Александр (@noble_younker) 7 Лип 2018 р. о 6:51 PDT

Допис, поширений Александр (@noble_younker) 11 Лип 2018 р. о 12:21 PDT

Максим Бондарь

Допис, поширений M A X I M B O N D A R (@bondarmaxim) 20 Сер 2018 р. о 5:11 PDT

Єлизавета Козачок

Допис, поширений eliza (@boginya_kali_j) 2 Сер 2018 р. о 1:04 PDT

Допис, поширений eliza (@boginya_kali_j) 7 Чер 2018 р. о 10:45 PDT

Іван Кадило

Допис, поширений Топ-Модель по-Українськи (@kadyloivan) 17 Бер 2018 р. о 7:42 PDT

Допис, поширений Топ-Модель по-Українськи (@kadyloivan) 18 Лют 2018 р. о 7:24 PST

Карина Шеметова

Допис, поширений Цукор рафінад (@black_sugar0102) 4 Кві 2018 р. о 11:37 PDT

Роман Нікуличев

Допис, поширений мальчик-интернет (@nikulichev_ass) 24 Тра 2018 р. о 3:27 PDT

Діна Абу Зейтер

Допис, поширений Дина Абу Зейтер (@fwodiealone) 9 Сер 2018 р. о 5:13 PDT

Допис, поширений Дина Абу Зейтер (@fwodiealone) 6 Чер 2018 р. о 5:12 PDT

Віталій Удовіка