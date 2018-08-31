Топ-модель по-українськи 5 сезон 1 випуск: хто потрапив у топ-30

П'ятий сезон "Топ-модель по-українськи" стартував 31 серпня 2018 року. Пройшов кастинг, в результаті якого відібрали 30 учасників, які боротимуться за перемогу – 15 дівчат та 15 хлопців.

Прем'єра шоу "Топ-модель по-українськи" 5 сезон відбулася о 19:00 на "Новому каналі". Зйомки самого проекту вже відбулися, але ім'я переможця триматимуть у секреті аж до виходу фіналу на екрани.

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Експерти шоу – залишилися незмінними: Сергій Нікітюк, Соня Плакидюк, Костя Боровський і ведуча реаліті Алла Костромічова.

Телекастинг моделей тривав, як і в минулому сезоні. Окрім того, також двоє учасників потрапили до шоу за результатами онлайн-голосування.

Першою на подіум вийшла 19-річна Аліса з Харкова. Дівчина полюбляє кататись на водних і гірських лижах, кінний спорт. Закінчила харківську модельну школу і не хоче на тому зупинятись. Здобуває освіту на прокурора і хоче нести правду в маси. Сергій розкритикував дисонанс між відео-візитівкою та реальною особою – на відео вона впевнена, а вживу ні. Її першою зарахували до 30.

Другою вийшла 22-річна Дихан Юлія. Дівчина прагне бути жіночною і досягнути успіху, її також взяли у шоу.

20-річний Олександр Коробко з Києва вчиться у Могилянці на маркетингу. Його виховували бабуся і матір, батька він не знає. Сергій розкритикував хлопця, заявивши, що в ньому мало дорослої чоловічості. Але попри це його все ж взяли у проект.

18-річний Ростислав з Києва – інстаблогер, який розчарував експертів, тож його не взяли.

19-річна Олександра Савіцька студентка з Києва вчиться на диктора. Дуже впевнена в собі дівчина забула і намалювалась на кастинг. Занадто пафосна дівчина – Алла сказала, що таке не пасує проекту.

18-річна Зінченко Марія з міста Кременчук мала важке життя – мила підлогу в під'їздах, роздавала флаєри. Сергій розкритикував фігуру дівчини, адже у неї широкі стегна і масивні ноги. Вона розплакалась і стала на коліна, щоб просити суддів взяти її у проект, але її забракували.

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18-річна Валерія Тітова з Києва спіткнулася, але її яскрава особистість підкорила експертів. Її тато пастор у протестантській церкві, де вона співає в хорі. Тато її проти модельного бізнесу, тож вона з ним не спілкується, і хоче йому довести – моделінг це не соромно. Її взяли у 30-ку.

18-річна Лідія Литвинова не пройшла. А 26-річний Сергій Гердов з міста Токмак Запорізької область – тренер по футболу. Його взяли у шоу через сильну мотивацію.

Мирославу Грицаю з Закарпатської області 20 років сказали ні, адже він не сміливий. Багато учасників не могли навіть сказати, для чого вони прийшли на шоу – судді розчаровані.

28-річний Дмитро Топоринський з міста Васильків дуже колоритний, але Сергію не сподобались його великі татуювання. Завдяки шоу Дмитро хоче помагати брату, який хворіє. Дмитра взяли у шоу.

25-річну Ярославу Крутову з міста Харків хоче бути на обкладинках модних глянців. Попри її різкість, дівчину взяли у проект.

19-річна Берідзе Софі з Батумі (Грузія) – симпатична трансгендерна дівчина. Її взяли у шоу. Ярич Віталій, який клеїть жінкам накладні вії, потрапив у шоу.

Влада викинули з чотирьох університетів, але йому байдуже до всього. Тож його не взяли.

23-річний Степаненко Ігор пройшов кастинг. 19-річна Яна Кутішевська з міста Подільська прийшла разом з дівчиною 21-річною Валерією Гармаш з міста Харків – їх обох взяли у шоу.

21-річний Менько Геннадій займається волонтерством, допомагає бездомним травинам, але оскільки його покусала собака в обличчя – судді були змушені сказати йому "ні". 21-річна Аня з Харкова підсіла на наркотитки, але шоу для неї – шанс, тож її взяли на проект.

Кадило Іван прислуговує в церкві, але він підкорив суддів та пройшов кастинг.

Ще двоє учасників визначилися за результатами онлайн-голосування. Ними стали – Діана Цимбал (16 років) та Максим Гаврилюк (21 рік).

Максим зі Львова – гей. Від нього відмовилась мама, яка не змогла прийняти його орієнтацію. Він потрапив у 30-ку. 19-річна Діна Абу Зейтер з Одеси – фіналістка "Від пацінки до панянки". І також отримала місце у шоу.

Топ-модель по-українськи 5 сезон 1 випуск дивитися онлайн: кастинг

Сергій Нікітюк – один із найкращих модельних скаутів України. Він відкрив багато нових облич у світі моди, серед яких топ-модель Жужі Іванюк.

Соня Плакидюк – одна з найуспішніших і затребуваних фешн-фотографів України. У її портфоліо роботи з L’officiel, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Костянтин Боровський – фахівець у чоловічій моді, учасник групи "АГОНЬ", творець власного бренду стрітстайл-одягу BRVSKI. Іван Дорн був в одязі з його колекції на "Х-Факторі". А у футболці "Чудотворець" від бренду BRVSKI Олександр Педан проводив танцювальний батл на Хрещатику під час другого сезону "Топ-модель по-українськи".

Ведуча проекту "Топ-модель по українськи" 5 сезон – всесвітньо відома топ-модель українського походження Алла Костромічева. В її послужному списку робота з модними домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; багаторазова поява на обкладинках журналів Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. Тепер Алла буде присутня і на кастингах. Місія ведучої – допомогти експертам розібратися з безпрецедентною кількістю учасників.

"Топ-модель по-українськи" Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе.



Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.