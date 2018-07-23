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Топ-модель по-українськи 5 сезон: дата виходу шоу

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Топ-модель по-українськи 5 сезон: дата виходу шоу в 2018 році
Топ-модель по-українськи 5 сезон: дата виходу шоу в 2018 році / Фото з Instagram

Модельне реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" 5 сезон – це вже другий змішаний сезон в історії шоу, який вийде на екрани вже зовсім скоро. Коли відбудеться прем'єра 5 сезону "Топ-модель по-українськи" та які нововведення нас чекають – далі в матеріалі.

Прем'єра шоу "Топ-модель по-українськи" 5 сезон відбудеться вже 31 серпня о 19:00 на "Новому каналі". Зйомки самого проекту вже відбулися, але ім'я переможця триматимуть у секреті, аж до виходу фіналу на екрани. 

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Цей сезон матиме кілька цікавих змін, але експерти шоу – залишилися незмінними: Сергій Нікітюк, Соня Плакидюк, Костя Боровський і ведуча реаліті Алла Костромічова.

Телекастинг моделей тривав, як і в минулому сезоні. Окрім того, також двоє учасників потрапили до шоу за результатами онлайн-голосування. 

"Цього року ми шукаємо модель нового покоління. Світ дуже стрімко розвивається – сучасні технології, соцмережі, швидкість обміну інформацією. Наші експерти подумали і вирішили, що моделінг повинен рухатись із такою ж швидкістю. Зараз модель – це не просто гарний високий манекен. Це трендсетер, лідер думок, приклад для наслідування. І саме таких ми хочемо виховати", – пояснила керівник проекту Олена Звірик.

Під час передкастингів команда модельного реаліті шукала учасників не тільки з крутими параметрами, але і з потенціалом "моделі нового покоління". Ведуча Алла Костромічова особисто вивчала відеовізитки і сторінки претендентів у соцмережах. Разом з експертами на телекастингу вона порівнювала інтернет-образи учасників із реальною картинкою. Найперспективніші потрапили до 30-ки найкращих, хто ж вони такі – дізнаємось вже в перших ефірах. 

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Ще одна новинка шоу – усі експерти на чолі з Аллою Костромічовою заговорили українською. 

"Чесно скажу – це було непросте рішення. Я народилась і виросла у Криму, навчалась російською у школі та в університеті. А тепер багато років живу в Америці. Тому українська стала для мене викликом. Але недарма ж наш проект має назву "Топ-модель по-українськи". Потрібно бути гідними. Тож цього року я влаштувала випробування не тільки нашим учасникам, а й собі", – пояснила Костромічова.

Також цього сезону з'явилися блогери кастингу – ними стали учасники попереднього сезону Віка Рогальчук і Макс Сосновський. Вони знімали альтернативне відео – все, що відбувалось у кімнаті очікування. Пізніше глядачі побачать ці записи.

"Топ-модель по-українськи" – це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе.

Українська версія шоу є адаптацією американського формату модельного реаліті "Next Top Model". Творець і беззмінна ведуча проекту – відома топ-модель Тайра Бенкс, яка вперше представила його на американському ТБ у 2003 році, і відтоді він не сходить з екранів.

У проекті три експерти, кожен з яких гуру в своїй сфері. Вони організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

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Сергій Нікітюк – один із найкращих модельних скаутів України. Він відкрив багато нових обличь у світі моди, серед яких топ-модель Жужі Іванюк.

Соня Плакидюк – одна з найуспішніших і затребуваних фешн-фотографів України. У її портфоліо роботи з L’officiel, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Костянтин Боровський – фахівець у чоловічій моді, учасник групи "АГОНЬ", творець власного бренду стрітстайл-одягу BRVSKI. Іван Дорн був в одязі з його колекції на "Х-Факторі". А у футболці "Чудотворець" від бренду BRVSKI Олександр Педан проводив танцювальний батл на Хрещатику під час другого сезону "Топ-модель по-українськи".

Ведуча проекту "Топ-модель по українськи" 5 сезон – всесвітньо відома топ-модель українського походження Алла Костромічева. В її послужному списку робота з модними домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; багаторазова поява на обкладинках журналів Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. Тепер Алла буде присутня і на кастингах. Місія ведучої – допомогти експертам розібратися з безпрецедентною кількістю учасників.

 

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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