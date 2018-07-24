Топ-модель по українськи 5 сезон: учасники шоу та фото

Модельне реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" 5 сезон стартує вже 31 серпня о 19:00 на "Новому каналі". За перемогу будуть змагатися 30 учасників – 15 дівчат та 15 хлопців. Хто став учасниками 5 змішаного сезону ТПМУ – далі в матеріалі.

Зйомки проекту "Топ-модель по українськи" 5 сезон вже відбулися, але ім'я переможця триматимуть у секреті, аж до виходу фіналу на екрани. Проте цього року вдалося дізнатися імена кількох учасників шоу ще до прем'єри!

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Відтак, двоє учасників визначилися за результатами онлайн-голосування. Ними стали – Діана Цимбал (16 років) та Максим Гаврилюк (21 рік). Ще 5 учасників-хлопців стали відомі під час фіналу International Young Designers Contest, тут свої роботи демонстрували дизайнери аж з 9 країн, а в якості моделей виступили саме учасники ТМПУ.

Учасники 5 сезону "Топ-модель по українськи"

Діана Цимбал

16-річна Діана Цимбал з Дніпра стала переможницею онлайн-кастингу серед дівчат і вона автоматично потрапила у проект. Але надалі у дівчини більше не буде ніяких бонусів – її роботу будуть оцінювати на рівні з учасниками, як відбудеруть експерти.

Допис, поширений Диана Цымбал (@di.tsm) 3 Лип 2018 р. о 9:31 PDT

Наразі Діана ще навчається, веде активно свій Instagram та мріє про модельну кар'єру.

Допис, поширений Диана Цымбал (@di.tsm) 6 Чер 2018 р. о 8:31 PDT

Допис, поширений Диана Цымбал (@di.tsm) 11 Тра 2018 р. о 8:41 PDT

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Максим Гаврилюк

21-річний Максим Гаврилюк з Чернівців став переможцем онлайн-кастингу серед хлопців. Голосувати за нього закликав навіть один із учасників минулого сезону – Сергій Стоун. За його словами, Максим його вразив найбільше з усіх учасників онлайн-кастингу.

Допис, поширений Максим Гаврилюк (@max__simka) 24 Чер 2018 р. о 2:20 PDT

Максим так само автоматично потрапляє до проекту, але надалі йому потрібно покладатись лише на власні сили та харизму.

Допис, поширений Максим Гаврилюк (@max__simka) 29 Бер 2018 р. о 10:06 PDT

Наступні 5 учасників стали відомим завдяки International Young Designers Contest – модному показу у Києві, що відбувся 15 липня. В його рамках свої колекції до Києва привезли 16 дизайнерів із дев’яти країн – Чехії, Польщі, Грузії, Словаччини, Угорщини, Молдови, Естонії, Литви та України.

Колекції трьох дизайнерів показували учасники нового, ще навіть не відзнятого сезону реаліті "Топ-модель по-українськи". Вперше за п’ять років модельних проектів канал вирішив показати обличчя хлопців, які пройшли телекастинг. І ці учасники отримали приємний бонус – коли 31 серпня проект стартує, у них вже будуть шанувальники.

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Діма Топоринський

Допис, поширений Dmitriy Toporinskiy (@topazi_top) 17 Лип 2018 р. о 10:13 PDT

Допис, поширений Dmitriy Toporinskiy (@topazi_top) 15 Лип 2017 р. о 1:22 PDT

Вова Мацарський

Допис, поширений користувачем @vovamatsarskij 19 Лип 2018 р. о 11:23 PDT

Сергій Гердов

Допис, поширений Сергей Гердов (@gerdov_sergei) 3 Січ 2018 р. о 1:38 PST

Допис, поширений Сергей Гердов (@gerdov_sergei) 29 Жов 2017 р. о 7:50 PDT

Єгор Степаненко

Допис, поширений Egor Stepanenko (@yegor_s) 16 Лип 2018 р. о 5:35 PDT

Езеджі Джонсон

Допис, поширений Топ Модель По-Украински (@ukr.nigga) 19 Лип 2018 р. о 7:20 PDT