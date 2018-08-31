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Топ-модель по українськи 5 сезон: учасники шоу та фото

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Топ-модель по українськи 5 сезон: учасники шоу ТПМУ
Топ-модель по українськи 5 сезон: учасники шоу ТПМУ / Фото з Instagram

Модельне реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" 5 сезон стартує вже 31 серпня о 19:00 на "Новому каналі". За перемогу будуть змагатися 30 учасників – 15 дівчат та 15 хлопців. Хто став учасниками 5 змішаного сезону ТПМУ – далі в матеріалі.

Зйомки проекту "Топ-модель по українськи" 5 сезон вже відбулися, але ім'я переможця триматимуть у секреті, аж до виходу фіналу на екрани. Проте цього року вдалося дізнатися імена кількох учасників шоу ще до прем'єри!

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Відтак, двоє учасників визначилися за результатами онлайн-голосування. Ними стали – Діана Цимбал (16 років) та Максим Гаврилюк (21 рік). Ще 5 учасників-хлопців стали відомі під час фіналу International Young Designers Contest, тут свої роботи демонстрували дизайнери аж з 9 країн, а в якості моделей виступили саме учасники ТМПУ.

Учасники 5 сезону "Топ-модель по українськи"

Діана Цимбал

16-річна Діана Цимбал з Дніпра стала переможницею онлайн-кастингу серед дівчат і вона автоматично потрапила у проект. Але надалі у дівчини більше не буде ніяких бонусів – її роботу будуть оцінювати на рівні з учасниками, як відбудеруть експерти.

Наразі Діана ще навчається, веде активно свій Instagram та мріє про модельну кар'єру.

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Максим Гаврилюк

21-річний Максим Гаврилюк з Чернівців став переможцем онлайн-кастингу серед хлопців. Голосувати за нього закликав навіть один із учасників минулого сезону – Сергій Стоун. За його словами, Максим його вразив найбільше з усіх учасників онлайн-кастингу.

Максим так само автоматично потрапляє до проекту, але надалі йому потрібно покладатись лише на власні сили та харизму.

Наступні 5 учасників стали відомим завдяки International Young Designers Contest – модному показу у Києві, що відбувся 15 липня. В його рамках свої колекції до Києва привезли 16 дизайнерів із дев’яти країн – Чехії, Польщі, Грузії, Словаччини, Угорщини, Молдови, Естонії, Литви та України.

Колекції трьох дизайнерів показували учасники нового, ще навіть не відзнятого сезону реаліті "Топ-модель по-українськи". Вперше за п’ять років модельних проектів канал вирішив показати обличчя хлопців, які пройшли телекастинг. І ці учасники отримали приємний бонус – коли 31 серпня проект стартує, у них вже будуть шанувальники.

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Діма Топоринський

Вова Мацарський

Сергій Гердов

Єгор Степаненко

Езеджі Джонсон

 

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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