Топ-модель Жизель Бундхен зробила відверте зізнання та дала пораду прихильникам

Бразильська топ-модель Жизель Бундхен зізналася, що вважає безглуздим надмір товарів на фешн-ринку та зазначила, що людство має більше дбати про свою планету.

Про це пише Vogue.

"Людям здається, що їм потрібно багато речей, але це не так. Прокидаючись вранці, потрібно поставити собі запитання "Що робить моє життя можливим?", – розповіла модель.

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Вона додала, що таке просте запитання допоможе правильно розставити пріоритети.

Відповідь проста – повітря, яким ми дихаємо, земля, на яку ми ступаємо, їжа, яку ми їмо, вода, яку ми п'ємо і сонце, яке робить нас щасливими. Якщо ми почнемо розуміти, що наше життя безпосередньо залежить від стану нашої Землі і почнемо цінувати всі ці дари, то, можливо, ми зможемо зберегти її здоровою і проявляти деяку обережність, уникаючи її руйнування,

– сказала Бундхен.

За словами моделі, нам врешті потрібно зрозуміти, що без здорового навколишнього середовища немає здорових людей.

Сама Бундхен активно займається екологічним активізмом. Вона займається висадкою дерев, очисткою води, питаннями зміни клімату та вирубування бразильських джунглів.

Також модель є посланцем доброї волі ООН та має нагороди Гарвардської школи за свою еко-діяльність.