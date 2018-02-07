Топ-моделі засвітили білизну у рекламі взуття: екстравагантні фото
03:20, сьогодні 1728 Читать новость на русском
Топ-моделі Джіджі Хадід, якій 22 роки, та 44-річна Кейт Мосс знялися у рекламі взуття Stuart-Weitzman.
Фотосесію моделям зробили у чорно-білих кольорах. Попри те, що рекламували Хадід та Мосс взуття, для фото їх роздягали фактично до трусів.
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Також у фотосесії взяв участь манекенщик Джордан Баррет, по якому Мосс трохи потопталася взуттям.
Джерело: 24 Канал
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