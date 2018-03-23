Топ найгірших фільмів початку 2018 року
Кінокритики вже встигли виділити найгірші фільми за 2018 рік, які вийшли у світовий прокат.
Так, оглядачі The Telegraph Тім Робей, Роббі Коллін та Ед Павер проаналізували стрічки, які представили на початку 2018 року і визначили ті, які не виправдали своїх очікувань.
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Зокрема, в антирейтинг потрапили фільми "Червоний горобець", "П'ятдесят відтінків свободи" та інші.
11 найгірших фільмів 2018 року
Небезпечний бізнес: дивіться трейлер
Поїзд на Париж: дивіться трейлер
П'ятдесят відтінків свободи: дивіться трейлер
Парадокс Кловерфілда: дивіться трейлер
Вінчестер: дивіться трейлер
12 мужніх: дивіться трейлер
Познайомся з новими обставинами: дивіться трейлер
Червоний горобець: дивіться трейлер
Рухайся як пантера: дивіться трейлер
Колесо чудес: дивіться трейлер
Кролик Петрик: дивіться трейлер