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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Топ найгірших фільмів початку 2018 року

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Названо найгірші фільми початку 2018 року
Названо найгірші фільми початку 2018 року

Кінокритики вже встигли виділити найгірші фільми за 2018 рік, які вийшли у світовий прокат.

Так, оглядачі The Telegraph Тім Робей, Роббі Коллін та Ед Павер проаналізували стрічки, які представили на початку 2018 року і визначили ті, які не виправдали своїх очікувань.

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Зокрема, в антирейтинг потрапили фільми "Червоний горобець", "П'ятдесят відтінків свободи" та інші.

11 найгірших фільмів 2018 року

Небезпечний бізнес: дивіться трейлер

Поїзд на Париж: дивіться трейлер

П'ятдесят відтінків свободи: дивіться трейлер

Парадокс Кловерфілда: дивіться трейлер

Вінчестер: дивіться трейлер

12 мужніх: дивіться трейлер

Познайомся з новими обставинами: дивіться трейлер

Червоний горобець: дивіться трейлер

Рухайся як пантера: дивіться трейлер

Колесо чудес: дивіться трейлер

Кролик Петрик: дивіться трейлер

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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