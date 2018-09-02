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Топ найкращих шкіл України за результатами ЗНО 2018 року

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Напередодні нового навчального року, українский портал склав рейтинг кращих навчальних закладів України за результатами тестувань. Столичні ліцеї заполонили рейтинг. У десятці кращих їх аж 6. Проте першу сходинку посідає Львівський фізико-математичний ліцей, і, до речі, не всі згодні з таким результатом, і взагалі важають цей рейтинг не об'єктивним.

Львівський фізико- математичний ліцей, такий же спеціалізований навчальний заклад у Харкові, київський ліцей "Інтелект". Усі ці три школи – у п'ятірці найкращих за результатами ЗНО. Для того, аби з'ясувати, у чому секрет успіху, варто познайомилися з директорами та випускниками цих навчальних закладів.

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У Київському ліцеї "Інтелект" готуються до початку навчального року. Попередній завершили успішно – потрапили на третю сходинку за результатами тестувань. Директор Сергій Романовський каже: діти добре вчаться, бо мотивовані.

Біля 200 грантів в нас на безкоштовну освіту в Гардвард, Єль, Пристон, Сорбонну, Естон, Університет Британської Колумбію, Канада,
– зазначив директор ліцею "Інтелект" Сергій Романовський. 

З цим погоджуєтся і Денис. Він уже студент, ліцей закінчив цього року. "Якось учні самі мотивовані досягати цього. Тобто кожен окремо цим пишається. Не коли до тебе приходять кожного дня вчителі і кажуть, от ми такі, нам потрібно бути кращими, і ми від вас вимагаємо. Ні, учні самі ініціативні", прокоментував випускник ліцею "Інтелект" Денис Булатов. Дітей тут обирають їх за конкурсом.

В 5 классі 4 предмети викладаються англійською мовою, різними викладачами, і якщо наш абітурієнт так званий, який хоче навчатися в 5 класі, не має певного рівня підготовки з англійської не побутової мови, то ці 4 предмети він не подолає, і буде потім відрахований,
– додав директор ліцею.

Харківський фізико-математичний ліцей – на четвертій сходинці рейтингу, одразу за Київським "Інтелектом". Розклад тут дуже напружений. Лише математики та фізики 15 уроків на тиждень.

"Вони меньше, ніж інші, гуляють на вулиці, але проте в них є інше – такі досягнення, які й дорослі не можуть за все життя отримати", – наголосила директорка Харківського фізико-математичного ліцею №27 Юлія Єрменко.

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Львівський фізико-математичний ліцей зайняв першу сходинку рейтингу. У топ-найкращих закладів він входить уже багато років.

Ми просто стараємось дуже скурпульозно і грунтовно аналізувати тести попередніх років, і робити так, щоб жодна річ не була несподіванкою для наших учнів коли вони проходять писати ЗНО,
– сказав директор Львівського фізико-математичного ліцею Мар'ян Добосевич.

Випускник ліцею Артем – переможець багатьох олімпіад. Рік тому отримав відзнаку від Львівської мерії за високі досягнення в навчанні. Хоч він і відмінник, проте до тестувань готувався з репетиторами.

Подивився трішки ЗНО минулих років, а оскільки я займаюсь олімпіадою з хімії, то саме ЗНО з хімії мені проблем не склало, з української мови і англійської – я займався додатково до занять в ліцеї,
– згадує випускник Львівського фізико-математичного ліцею Артем Янчак.

Хоча Львівський ліцей і на першому місці, Директор Київського "Інтелекту" впевнений, що лідери вони. Адже за результатами тестувань у них найкращий середній показник – 186 балів. У Львові ж 184. А під час складання цього рейтингу врахували не лише середній бал, але й те, скільки тестів склали учні.

рейтинг шкіл за результатами зно
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО 

"Така обробка інформації, я сам, перепрошую, кандидат фізико-математичних наук, доцент... Таку обробку інформації я зустрічкаю вперше. Вона не існує ні в яких загалах, навчально-технічних закладах. Треба вчитись рахувати (сміється – ред.)", – обурився директор ліцею "Інтелект". У центрі оцінювання якості освіти теж скептично ставляться до рейтингів.

Не все завжди залежить від школи, і подекуди порівнювати міську школу, яка стоїть у рейтингу вище, і сільську школу, яка стоїть у рейтингу значно нижче, є цілком недоречним, тому що може та сільська школа у повсякденому житті буде більш продуктивною ніж міська,
– підкреслив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.

Власних рейтингів у центрі не складають, і не планують. Хоча погоджують: школи, які посіли перші місця, справді, навчають якісно. 

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України Рейтинги Діти і неповнолітні Освіта Реформа освіти Міністерство освіти та науки України ЗНО
Джерело: 24 канал
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