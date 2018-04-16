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ТОП наймодніших головних уборів весни 2018

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ТОП наймодніших головних уборів весни 2018
ТОП наймодніших головних уборів весни 2018 / 24 Канал

Часто навіть найпростіший образ можна цікаво розбавити головним убором, який сміливо використовують модники-блогери з усього світу. Пропонуємо дізнатись, що варто носити цієї весни з головних уборів.

Навіть якщо на вулиці сонячна погода, рекомендуємо все ж додавати у свій "лук" головний убір, адже це не лише додає родзинки, а й може захистити від сонячних променів або ж додати комфорту.

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Наймодніші головні убори весни 2018

Кепі

Одним з найпопулярніших головних уборів цього сезону стали кепі, – кашкети з високою околичкою і довгим широким прямим козирком. Таку модель можна сміливо комбінувати з шкіряними "косухами", пальто, тренчами та худі.

Капелюх з широкими полями

Обов’язково зверніть увагу на стильні широкополі капелюхи, які є чимось середнім між федорами, класичними капелюхами з широкими полями і канотьє. Цієї весни неймовірно стильно виглядають капелюхи з прямими полями середньої довжини і вигином зверху. Їх легко можна одягати як з сукнями, так і з джинсами.

Берет

Цей головний убір користується популярністю вже не один рік. Цього сезону їх почали створювати з різних тканин, додаючи їм різні акценти. Не секрет, що берет давно додає ніжності та романтичності образу, тому спокійно додавайте їх у комплект до суконь, тренчів, пальто або піджаків.

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Пов'язка

Чудовий і зручний аксесуар, який ми пам’ятаємо ще з 2000-х знову повернувся на прилавки модних магазинів. Тепер бренди пропонують пов’язки як в однотонних відтінках, так і з різними принтами. Окрім того, що ці головні убори пасують до різних образів для прогулянок, фестивалів та подорожей, вони додають комфорту, оскільки утримують ваше волосся від вітру та інших чинників.

Хустка

Чудовий варіант, який набирає популярності цієї весни, – це хустка. Її неймовірний плюс у тому, що її легко можна комбінувати в різних образах, а також пов’язувати як на голову, так і на хвіст і шию. Особливо красиво кольорові хустки виглядають в поєднанні з квітковими весняними платтями. Як і пов’язки, сьогодні хустки можна знайти у різних розмірах та відтінках, – все для вашого неповторного образу!

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Махрова гумка

Ще одна річ, яка відправляє нас у глибоку ностальгію, – це махрові гумки для волосся, які знову повернулись у моду. Сьогодні можна знайти не лише однотонні аксесуари, якими ми так захоплювались 10 років тому, а й з різних тканин, які все частіше використовують зірки у street-style образах. За допомогою махрових гумок можна створити цікаві зачіски, які точно не залишаться поза увагою перехожих цієї весни.

Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: Beauty.ua
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