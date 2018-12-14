Топ сенсаційних та найбільш гучних перемог українських спортсменів у 2018 році

У 2018 році чимало українських спортсменів виборювали чемпіонські нагороди собі та славу Україні – від Олімпійських ігор і до тенісу та боксу. Про найбільш значні – у матеріалі сайту 24 Каналу.

Золото Олімпіади Абраменка

2018 рік великих змагань в Україні розпочинався із зимової Олімпіади в південнокорейському Пхьончхані. Наша країна на цьому турнірі цілком могла залишитися без нагород. Аж поки 18 лютого стрибок Back Full – Full – Double Full Олександра Абраменка не приніс йому і всій Україні золоту нагороду з фристайлу.

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Олександр Абраменко став олімпійським чемпіоном 2018 року (фото: Getty Images)

Ця медаль так і стала єдиною для українців на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх. А Абраменко став першим олімпійським чемпіоном з фристайлу у складі збірної України. Це вже згодом будуть скандали з обіймами з росіянами, тренувальною базою у Миколаєві тощо.

Українські паралімпійці

Згадавши про олімпійців, не можна обійти стороною і Паралімпійську збірну України. Адже вона особливо заслуговує на теплі слова на підтримку. 22 медалі, з них сім найвищого ґатунку – такий доробок українців на Зимовій Паралімпіаді-2018, яка тривала з 9 по 18 березня.

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Українську збірну у Пхьончхані представили 30 спортсменів: 23 з них брали участь у змаганнях, ще 10 – їхні гайди, люди, які допомагали спортсменам стартувати і пересуватися трасою.

Найбільше нагород здобула Оксана Шишкова – шість (дві золоті, три срібні та одна бронзова медаль).

Нові вершини Ломаченка

У 2018 році Василь Ломаченко, який був чемпіоном світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі, вирішив брати нові вершини, і піднявся у легку вагу. Там він 12 травня зустрівся з венесуельцем Хорхе Лінаресом. Та виграв у нього титул чемпіона світу за версією WBA та The Ring в легкій вазі. При цьому зробив це з травмованим під час бою плечем, яке згодом довго заліковував.

Ломаченко переміг Лінареса та завоював чемпіонський титул (фото: Getty Images)

А після цього 8 грудня захистив титул та виграв звання чемпіона WBO в легкій вазі у пуерториканця Хосе Педраси, об’єднавши два чемпіонські пояси.

Похід Усика на Москву

До Олександра Усика можна ставитися як завгодно. Його слова мають провокативний характер, як і деякі дії. Та відкидати той факт, що він став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі – намарно. Це є факт. Він володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBC, WBO, IBF. І зробив він це у Москві 21 липня 2018 року, перемігши росіянина Мурата Гассієва. Як би до цього не ставилися, але на сам бій Усик вийшов сконцентрований, показавши як хорошу підготовку, так і сам бій.

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Влучна чемпіонка Костевич

Триразова медалістка Олімпійських ігор (золото Афін-2004, а також срібло і бронза Лондона-2012) Олена Костевич у 2018 році додала до цих титулів і звання чемпіонки світу зі спортивної стрільби з пістолета на дистанції 25 метрів. 8 вересня у фіналі Олена показала однакову суму з росіянкою Віталіною Бацарашкіною – по 37 очок. У додаткових серіях українка з результатом 4+4+3 вирвала перемогу у росіянки (4+4+2).

Окрім особистого золота, Олена Костевич і Олег Омельчук стали бронзовими призерами в олімпійській дисципліні – стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів у міксті

Унікальна Білодід

20 вересня 2018 року надовго ввійде в історію світового дзюдо. Адже саме в цей день 17-річна українка Дарія Білодід виборола "золото" чемпіонату світу з дзюдо на татамі в азербайджанському Баку у ваговій категорії до 48 кілограмів. Наприкінці другої хвилини фіналу українка таки спромоглася провести кидок на оцінку іппон – це дострокова перемога. Відтак, 17-річна українська дзюдоїстка стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо. Та встановила унікальне досягнення.

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Вже по закінченні чемпіонату світу Білодід очолила світовий рейтинг дзюдоїстів у своїй ваговій категорії/

Юнацькі олімпійські ігри

Те, що в України є хороше підростаюче покоління у спорті, свідчать результати Юнацьких олімпійських ігор, що відбулися в аргентинському Буенос-Айресі. Там Україну представляли 55 атлетів у 22 видах спорту. Вони здобули 23 медалі (7-8-8) у 13 видах спорту. Так, Катерина Чорній здобула одразу дві золоті нагороди – в особистих змаганнях в жіночій шпазі та командній першості. А Софія Лискун виборола срібну нагороду у стрибках у воду з 10-метрової вишки та бронзу – у змішаних командних змаганнях.

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Варто зазначити, що ці спортсмени згодом можуть представляти Україну на олімпійських аренах Токіо-2020, Парижу-2024 та інших важливих змаганнях.

Неочікувана перемога Ястремської у Гонконзі

Не лише на змаганнях у Беунос-Айресі юні українці показали чудові результати. В іншому кінці світу – Гонконзі, 9-15 жовтня тривав турнір серії WTA. А виграла його 18-літня українка Даяна Ястремська. При цьому зробила це дуже несподівано. Мабуть і для неї самої. Адже на той час юна тенісистка перебувала у другій сотні рейтингу, а у фіналі обіграла господарку змагань – 24-ту ракетку світу Ван Цян.

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Це вже після перемоги було і потрапляння у топ-100, і чималі призові (понад 163 тисячі доларів). А також потрапляння у список наймолодший переможниць турнірів WTA.

Марія Музичук. Шахова олімпіада та чемпіонат світу

Щодо Марія Музичук, то як і у випадку з Василем Ломаченком, важко було обрати одну лише подію. Адже українка доволі вдало виступила на Шаховій Олімпіаді у грузинському Батумі у жовтні – як і вся жіноча збірна, де вони стали срібними призерками першості. Сама ж Марія виборола золоту нагороди в особистому заліку Всесвітньої шахової Олімпіади. Разом з нею це зробив і Антон Коробов.

А вже згодом на Чемпіонаті світу у Росії у листопаді Марія Музичук виборола бронзову медаль.

Зоряний час Черкасової

Загалом жовтень виявився доволі плідним для українців. Свою лепту внесла і борчиня Алла Черкасова. Вона 24 жовтня виборола для України золоту нагороду на Чемпіонаті світу з вільної боротьби в Будапешті. Львів’янка стала чемпіонкою світу у категорії до 68 кілограмів.

Світоліна і підсумковий турнір WTA

Тенісистка Еліна Світоліна провела доволі неоднозначний 2018 рік. За винятком виходу чвертьфінал Australian Open, українка провалила турніри серії Grand Slam. Хоча і виграла менші титули у Брісбені, Дубаї та Римі. Та все ж у 2018 році вона зробила те, хто мало від неї очікував – 28 жовтня перемогла на підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі. При цьому на турнірі вона виграла усі п'ять матчів. Ця перемога дозволила їй піднятися на четверту сходинку світового рейтингу.

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Гвоздик – черговий український боксер-чемпіон

У грудні на ще одного чемпіона світу з боксу серед українців стало більше. Олександр Гвоздик в ніч з 1 на 2 грудня у Квебеку переміг Адоніса Стівенсона. І став чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WBC.

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Бій проти Стівенсона був не з простих. Канадець виступав у рідних стінах за чималої підтримки трибун. Та встояти після ударів українця не зумів – в 11-у раунді Стівенсон був відправлений у нокаут. При цьому після бою його госпіталізували, і деякий час він перебував у комі.

Варто зазначити, що це не всі знакові перемоги українців. Адже сюди можна додати і 22-річну українську велогонщицю Олену Старікову, яка завоювала дві медалі на етапі Кубка світу з велотреку в Берліні. Чи шаблістку Ольгу Харлан, яка, хоч і втратила титул чемпіонки світу у 2018 році, зате виграла Кубок світу. І таких перемог українців чимало. За кожною з них – години, дні та роки тренувань. Попри біль та сльози. Попри все. Як би не було важко. Такий шлях до чемпіонства. Тож для нас важливо підтримати їх – і в часи перемог, і коли вони не показують чемпіонські результати.