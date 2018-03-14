ТОП-сторінок в Instagram, за якими найбільше стежили під час Тижнів моди 2018

Найпопулярніші світові блогери та дизайнери не лише особисто відвідують покази Тижнів моди, а й слідкують за гарячими подіями на Instagram-сторінках брендів та моделей.

Представники іменитого ресурсу The Business of Fashion та мережі Instagram склали цікавий ТОП-лист акаунтів, за якими найбільше стежили на Тижнях моди у 2018 році.

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Найпопулярнішою сторінкою серед моделей стала 16-річна зірка та донька Сінді Кроуфорд – Кайя Гербер. У цьому сезоні вона брала участь в 21 показі.

Кайя Гербер Джіджі Хадід Белла Хадід Карлі Клосс Фран Саммерс

Найпопулярнішою сторінкою серед модних брендів став акаунт торгової марки Tom Ford.

Tom Ford Calvin Klein Ralph Lauren Michael Kors Marc Jacobs



Показ марки Tom Ford на Тижні моди в Нью-Йорку (сезон весна-2018)

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Найпопулярнішою сторінкою серед модних марок під час Тижня моди в Лондоні став акаунт бренду Burberry.

Burberry Richard Quinn Christopher Kane Teatum Jones Delpozo

Найпопулярнішим акаунтом серед брендів під час Тижня моди в Мілані став Gucci.

Gucci Prada Fendi Versace Moschino

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Найпопулярнішою сторінкою серед стильних марок під час Тижня моди в Парижі став акаунт бренду Chanel.

Chanel Dior Louis Vuitton Saint Laurent Balmain



Показ бренду Chanel на Тижні моди в Парижі (сезон весна-2018)

І в підсумку, власницею сторінки, яка отримала найбільший відсоток від кількості підписників за період Тижнів моди, стала модель Анок Яй.