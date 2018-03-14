ТОП-сторінок в Instagram, за якими найбільше стежили під час Тижнів моди 2018
Найпопулярніші світові блогери та дизайнери не лише особисто відвідують покази Тижнів моди, а й слідкують за гарячими подіями на Instagram-сторінках брендів та моделей.
Представники іменитого ресурсу The Business of Fashion та мережі Instagram склали цікавий ТОП-лист акаунтів, за якими найбільше стежили на Тижнях моди у 2018 році.
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Найпопулярнішою сторінкою серед моделей стала 16-річна зірка та донька Сінді Кроуфорд – Кайя Гербер. У цьому сезоні вона брала участь в 21 показі.
- Кайя Гербер
- Джіджі Хадід
- Белла Хадід
- Карлі Клосс
- Фран Саммерс
Найпопулярнішою сторінкою серед модних брендів став акаунт торгової марки Tom Ford.
- Tom Ford
- Calvin Klein
- Ralph Lauren
- Michael Kors
- Marc Jacobs
Показ марки Tom Ford на Тижні моди в Нью-Йорку (сезон весна-2018)
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Найпопулярнішою сторінкою серед модних марок під час Тижня моди в Лондоні став акаунт бренду Burberry.
- Burberry
- Richard Quinn
- Christopher Kane
- Teatum Jones
- Delpozo
Найпопулярнішим акаунтом серед брендів під час Тижня моди в Мілані став Gucci.
- Gucci
- Prada
- Fendi
- Versace
- Moschino
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Найпопулярнішою сторінкою серед стильних марок під час Тижня моди в Парижі став акаунт бренду Chanel.
- Chanel
- Dior
- Louis Vuitton
- Saint Laurent
- Balmain
Показ бренду Chanel на Тижні моди в Парижі (сезон весна-2018)
І в підсумку, власницею сторінки, яка отримала найбільший відсоток від кількості підписників за період Тижнів моди, стала модель Анок Яй.
- Anok Yai
- Yasmin Wijnaldum
- Adut Akech Bior
- Léa Julian
- Vittoria Ceretti