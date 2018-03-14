22:19
14 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
2°C -1°C
  • четвер
    3°C -5°C
  • п'ятниця
    -1°C -9°C
  • субота
    -6°C -9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бойове мистецтво Путіна. Отруєння Скрипаля
Вєсті Кремля
22:57, 13 березня
Вєсті UA. Гімнотворець Шуфрич. Співочі здібності Ляшка
Вєсті.UA
20:53, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, сьогодні
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

ТОП-сторінок в Instagram, за якими найбільше стежили під час Тижнів моди 2018

126 Читать новость на русском
ТОП-сторінок, за якими найбільше стежили під час Тижнів моди 2018
ТОП-сторінок, за якими найбільше стежили під час Тижнів моди 2018 / Фото з відкритих джерел

Найпопулярніші світові блогери та дизайнери не лише особисто відвідують покази Тижнів моди, а й слідкують за гарячими подіями на Instagram-сторінках брендів та моделей.

Представники іменитого ресурсу The Business of Fashion та мережі Instagram склали цікавий ТОП-лист акаунтів, за якими найбільше стежили на Тижнях моди у 2018 році.

Читайте також: Тиждень моди в Парижі 2018: найкращі street-style образи зірок подіумів

Найпопулярнішою сторінкою серед моделей стала 16-річна зірка та донька Сінді Кроуфорд – Кайя Гербер. У цьому сезоні вона брала участь в 21 показі.

  1. Кайя Гербер
  2. Джіджі Хадід
  3. Белла Хадід
  4. Карлі Клосс
  5. Фран Саммерс

Найпопулярнішою сторінкою серед модних брендів став акаунт торгової марки Tom Ford.

  1. Tom Ford
  2. Calvin Klein
  3. Ralph Lauren
  4. Michael Kors
  5. Marc Jacobs


Показ марки Tom Ford на Тижні моди в Нью-Йорку (сезон весна-2018)

Читайте також: Дизайнер Том Форд пояснив, чому на подіумі мають бути моделі з однаковими параметрами

Найпопулярнішою сторінкою серед модних марок під час Тижня моди в Лондоні став акаунт бренду Burberry.

  1. Burberry
  2. Richard Quinn
  3. Christopher Kane
  4. Teatum Jones
  5. Delpozo

Найпопулярнішим акаунтом серед брендів під час Тижня моди в Мілані став Gucci.

  1. Gucci
  2. Prada
  3. Fendi
  4. Versace
  5. Moschino

Читайте також: Тиждень моди у Мілані: фото найрозкішніших образів з показу Dolce & Gabbana

Найпопулярнішою сторінкою серед стильних марок під час Тижня моди в Парижі став акаунт бренду Chanel.

  1. Chanel
  2. Dior
  3. Louis Vuitton
  4. Saint Laurent
  5. Balmain


Показ бренду Chanel на Тижні моди в Парижі (сезон весна-2018)

І в підсумку, власницею сторінки, яка отримала найбільший відсоток від кількості підписників за період Тижнів моди, стала модель Анок Яй.

  1. Anok Yai
  2. Yasmin Wijnaldum
  3. Adut Akech Bior
  4. Léa Julian
  5. Vittoria Ceretti
Теги: LifeStyle Мода Instagram Соцмережі мобільні пристрої Белла Хадід
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 14 березня: нові моменти, смерть Стівена Хокінга, Британія виганяє росіян
сьогодні, 22:02 Головні новини 14 березня: нові моменти, смерть Стівена Хокінга, Британія виганяє росіян
114
Смерть по-новому: три дні без моргу
сьогодні, 22:00 Смерть по-новому: три дні без моргу
Анастасія Клімчук 304
Унікальне українське кіно: три дні зйомок, нульовий бюджет і гонорар – міномет
сьогодні, 21:01 Унікальне українське кіно: три дні зйомок, нульовий бюджет і гонорар – міномет
Катерина Петренко 277
сьогодні, 20:00 "Нульове" декларування: кого милувати, кого – карати
Яніна Ткачук 722
Список Луценка і НАБУ: фігурантів більше, вироків – жодного
сьогодні, 19:01 Список Луценка і НАБУ: фігурантів більше, вироків – жодного
Інна Жолобович 522
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук