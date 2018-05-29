08:21
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
25°C 13°C
  • середа
    26°C 11°C
  • четвер
    27°C 15°C
  • п'ятниця
    21°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

ТОП-три найкрутіші смартфони від Huawei

386
Найкрутіші смартфони від Huawei
Найкрутіші смартфони від Huawei / Фото з відкритих джерел

Китайська компанія Huawei вже твердо закріпилась серед лідерів виробників смартфонів, складаючи конкуренцію таким гігантам як Apple та Samsung.

Видання prostotech.com підготувало ТОП-3 найцікавіші і найбільш вдалі смартфони, створені цією компанією.

Читайте також: Найкраще від Xiaomi: ТОП-3 найпотужніші смартфони

Перше місце віддали флагманському смартфону Honor 10. Головне з найбільших достоїнств пристрою – камера на 16 і 24 мегапікселі і з апертурою F/1.8 та модулем NFC. Він працює на 8-ядерному процесорі Kirin 970 та графічне ядро ​​Mali-G72. Телефон оснащений 5,84-дюймовим дисплеєм з розширенням 2280 на 1080 пікселів. також смартфон має місткий акумулятор на 3400мАч.

Honor 10: огляд

На другій сходинці Honor 7X. Цей смартфон об'єднав бюджетність та високу продуктивність. Формат 5,93-дюймового дисплея 18 на 9. Він оснащений подвійною камерою з дозволом екрана 2160 на 1080 пікселів.

Honor 7X працює на 8-ядерному процесорі Kirin 659 з графічним 3D-прискорювачем Mali-T830 MP2. Смартфон отримав операційну систему Android 7.0, а також власну оболонку EMUI 5.1.

Honor 7X: огляд

Трійку лідерів замикає новий Huawei P20 Lite. Ця версія найбільш доступна для широкого кола покупців. При цьому смартфон має схожі характеристики, як у дорожчих моделях. Він працює на процесорі Kirin 659 і має графічне ядро ​​Mali-T830.

Huawei P20 Lite: відео

 

Теги: Техно Huawei Смартфони
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
28 травня, 22:01 На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
Дід Панас 2744
Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
28 травня, 21:01 Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
Іван Яковина 914
Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць
28 травня, 19:02 Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць
Анастасія Ковач-Петрушенко 1999
Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
28 травня, 16:01 Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
Юрій Бутусов 2854
Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
28 травня, 11:57 Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
Блог Медіа 3536
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук