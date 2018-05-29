ТОП-три найкрутіші смартфони від Huawei

Китайська компанія Huawei вже твердо закріпилась серед лідерів виробників смартфонів, складаючи конкуренцію таким гігантам як Apple та Samsung.

Видання prostotech.com підготувало ТОП-3 найцікавіші і найбільш вдалі смартфони, створені цією компанією.

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Перше місце віддали флагманському смартфону Honor 10. Головне з найбільших достоїнств пристрою – камера на 16 і 24 мегапікселі і з апертурою F/1.8 та модулем NFC. Він працює на 8-ядерному процесорі Kirin 970 та графічне ядро ​​Mali-G72. Телефон оснащений 5,84-дюймовим дисплеєм з розширенням 2280 на 1080 пікселів. також смартфон має місткий акумулятор на 3400мАч.

Honor 10: огляд

На другій сходинці Honor 7X. Цей смартфон об'єднав бюджетність та високу продуктивність. Формат 5,93-дюймового дисплея 18 на 9. Він оснащений подвійною камерою з дозволом екрана 2160 на 1080 пікселів.

Honor 7X працює на 8-ядерному процесорі Kirin 659 з графічним 3D-прискорювачем Mali-T830 MP2. Смартфон отримав операційну систему Android 7.0, а також власну оболонку EMUI 5.1.

Honor 7X: огляд

Трійку лідерів замикає новий Huawei P20 Lite. Ця версія найбільш доступна для широкого кола покупців. При цьому смартфон має схожі характеристики, як у дорожчих моделях. Він працює на процесорі Kirin 659 і має графічне ядро ​​Mali-T830.

Huawei P20 Lite: відео