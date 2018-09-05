Топ європейських клубів, які найбільше витратили на трансфери за останні 8 років
Англійський клуб "Манчестер Сіті" витратився більше за всіх на покупку гравців за період з 2010-го по 2018 рік. "Містяни" за цей час придбали футболістів на загальну суму в 1 мільярд 470 мільйонів євро.
Про це повідомила швейцарська компанія CIES Football Observatory, яка займається футбольною статистикою.
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Також у п'ятірку лідерів за витратами на трансфери увійшли: "Челсі" (1 310 мільйонів), "Барселона" (1 258 мільйонів), ПСЖ (1 242 мільйони) і "Манчестер Юнайтед" (1 102 мільйони).
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Джерело: 24 Канал
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