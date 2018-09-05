Топ європейських клубів, які найбільше витратили на трансфери за останні 8 років

Англійський клуб "Манчестер Сіті" витратився більше за всіх на покупку гравців за період з 2010-го по 2018 рік. "Містяни" за цей час придбали футболістів на загальну суму в 1 мільярд 470 мільйонів євро.

Про це повідомила швейцарська компанія CIES Football Observatory, яка займається футбольною статистикою.

Читайте також: УЄФА може скасувати правило виїзного голу у єврокубках

Також у п'ятірку лідерів за витратами на трансфери увійшли: "Челсі" (1 310 мільйонів), "Барселона" (1 258 мільйонів), ПСЖ (1 242 мільйони) і "Манчестер Юнайтед" (1 102 мільйони).

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24