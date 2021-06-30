Одіозного антимайданівця "Топаза" зняли з потяга, щоб примусово привезти в суд
Джерело:24 канал
СБУ затримала антимайданівця Ігната Кромського на прізвисько "Топаз". У 2018 році його звільнили з-під варти за законом Савченко, однак він є фігурантом нової справи.
Як повідомив "Топаз" у своєму фейсбуці, його начебто зняли з потяга. Їхав він не на відпочинок, як стверджує, а саме у справі на суд до Києва.
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Затримання через примусовий привід
Кромський у дописі про своє затримання опублікував розмите фото із авто. Він написав, що його затримала СБУ для примусового приведення до суду. Втім, "Топаз" не уточнив, де саме його "схопили" і куди повезли.
У коментарі Depo.Харків адвокат Ігната Кромського Олександр Шадрін сказав, що чоловіка затримали за ухвалою Дарницького райсуду Києва про примусовий привід. Адвокат уточнив, що Кромського зняли з потяга в місті Харкові.
У цьому суді слухають кримінальне провадження за обвинуваченням Кромського у незаконному позбавленні волі або викраденні людини.
Захисник стверджує, що цього ж дня, але вранці Ігнат Кромський мав прийти на засідання в Ленінському райсуді Харкова. За його словами, Кромськой ночував в автомобілі і зараз очікує засідання Дарницького райсуду Києва.
Йому не дозволили оселитися в хостелі, не помістили в ізолятор тимчасового тримання. Залишили ночувати в автомобілі. Він добровільно їхав на суд, взяв квитки на потяг, його з потяга зняли і таким чином без складання протоколу затримання просто утримують до суду,
– заявив Шадрін.
Антимайданівська діяльність "Топаза"
- У 2014 році Кромський із позивним "Топаз" керував харківськими тітушками. Тоді чоловік шукав їх спеціально для нападів на активістів Майдану.
- Він також був одним з ініціаторів створення "Харківської народної республіки".
- "Славу" йому принесло відео проросійського журналіста Сергія Рульова. Він відзначився фразою "Топаз, дай команду!". Натомість бійці Кромського побили сприйнявши його "не за свого".
- 27 лютого 2014 року Кромський записав відеозвернення до російського президента Володимира Путіна. У ньому він закликав очільника Кремля ввести війська в Україну та захистити населення.
"Топаз, дай команду": дивіться легендарне відео
"Топаза" вже затримували восени 2020 року. Тоді поліція зазначала, що він розшукується слідчими Донеччини за:
- стаття 187 про розбій;
- стаття 289 про незаконне заволодіння транспортним засобом;
- стаття 262 про викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів;
- стаття 146 про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
Якщо провину антимайданівця доведуть, то йому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.
Чому "Топаза" Ігната Кромського відпустили
- 30 січня 2017 року Київський райсуд Харкова визнав Кромського винним у скоєнні таких злочинів: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, масові заворушення, незаконне заволодіння транспортним засобом.
- Сепаратиста засудили до 8 років ув'язнення.
- Втім, до кінця терміну він не досидів і вийшов на свободу у 2018 році. За законом Надії Савченко, він відсидів "своє" у СІЗО.