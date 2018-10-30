"Топчете мораль та дієте проти совісті": Клімкін емоційно звернувся до окупантів у Криму

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін звернувся до російських окупантів у Криму через зазіхання на майно Меджлісу кримськотатарського народу.

Зробив він це на своїй сторінці у Twitter.

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Нагадую кримським посіпакам російських окупантів, що, зазіхаючи на Меджліс, ви не просто топчете мораль та дієте проти совісті, чим вже нікого не дивуєте. Ви порушуєте рішення Міжнародного суду ООН. Тобто, коїте злочин, за який обов’язково доведеться відповісти,

– наголосив глава вітчизняного МЗС.

Окрім цього, він пригадав також переслідування російськими силовиками членів організації "Кримська солідарність" на окупованому півострові та зазначив, що розповість про всі злодіяння росіян у Криму на відкритому засіданні Ради Безпеки ООН.

"Ми будемо говорити про кожен випадок репресій проти активістів, які чинять опір окупантам. Вже сьогодні на відкритому засіданні РБ ООН", – додав Клімкін.

Нагадую кримським посіпакам російських окупантів, що, зазіхаючи на Меджліс, ви не просто топчете мораль та дієте проти совісті, чим вже нікого не дивуєте. Ви порушуєте рішення Міжнародного суду ООН. Тобто, коїте злочин, за який обов’язково доведеться відповісти #CrimeaIsUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 жовтня 2018 р.

Переслідування "Кримської солідарності" на українському півострові явно нагадує методи сталінських часів.На всіх міжнародних майданчиках ми будемо говорити про кожен випадок репресій проти активістів, які чинять опір окупантам. Вже сьогодні @UKRinUN на відкритому засіданні РБ ООН — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, за декілька останніх днів окупанти в Криму влаштували низку провокативних дій супроти проукраїнських активістів на півострові. Так, окупанти заговорили про приватизацію майна Меджлісу кримськотатарського народу, а російські силовики перешкоджали проведенню засідання об'єднання "Кримська солідарність" та влаштували обшук в будинку кримського татарина Дилявера Гафарова.