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      "Топчете мораль та дієте проти совісті": Клімкін емоційно звернувся до окупантів у Криму

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      Павло Клімкін пригрозив окупантам у Криму
      Павло Клімкін пригрозив окупантам у Криму / 24 канал

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін звернувся до російських окупантів у Криму через зазіхання на майно Меджлісу кримськотатарського народу.

      Зробив він це на своїй сторінці у Twitter.

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      Нагадую кримським посіпакам російських окупантів, що, зазіхаючи на Меджліс, ви не просто топчете мораль та дієте проти совісті, чим вже нікого не дивуєте. Ви порушуєте рішення Міжнародного суду ООН. Тобто, коїте злочин, за який обов’язково доведеться відповісти,
      – наголосив глава вітчизняного МЗС.

      Окрім цього, він пригадав також переслідування російськими силовиками членів організації "Кримська солідарність" на окупованому півострові та зазначив, що розповість про всі злодіяння росіян у Криму на відкритому засіданні Ради Безпеки ООН.

      "Ми будемо говорити про кожен випадок репресій проти активістів, які чинять опір окупантам. Вже сьогодні на відкритому засіданні РБ ООН", – додав Клімкін.

      Нагадаємо, за декілька останніх днів окупанти в Криму влаштували низку провокативних дій супроти проукраїнських активістів на півострові. Так, окупанти заговорили про приватизацію майна Меджлісу кримськотатарського народу, а російські силовики перешкоджали проведенню засідання об'єднання "Кримська солідарність" та влаштували обшук в будинку кримського татарина Дилявера Гафарова.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини Криму Анексія Криму Павло Клімкін МЗС України ООН
      Джерело: 24 Канал
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