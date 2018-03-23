"Ангел" Victoria's Secret Кендіс Сванепул знялась у спокусливій рекламі: гарячі знімки
Південноафриканська модель Кендіс Сванепул, яка є "ангелом" Victoria's Secret, оголилась у фотосесії. Зірка взяла участь у пікантній зйомці перед оголошенням про другу вагітність.
Сексапільна модель у відвертій фотосесії прорекламувала власну колекцію купальників. Перед декретною відпусткою зірка вирішила приміряти свої вироби, показавши потенційним покупцям, як пляжне вбрання виглядатиме на тілі.
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29-річна Кендіс Сванепул сексуально позує на пляжі. На фото "ангел" Victoria's Secret приміряла не тільки бікіні різного кольору та фасону, але й закриті купальники. Також модель на кількох знімках сфотографувалась в колоритному солом'яному капелюсі.
Під час фотосесії, результати якої нещодавно з'явилась в мережі, модель похизувалась ідеальною фігурою та спокусливою засмагою. Сексапільності серії знімків додали фото, на яких Кендіс Сванепул позує топлес, грайливо прикриваючи оголені груди руками.
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