Топова європейська авіакомпанія 10 квітня скасує половину рейсів
Через страйк пілотів авіакомпанія Lufthansa у вівторок, 10 квітня, скасує 800 з 1,6 тисяч рейсів.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Скасування рейсів торкнеться близько 90 тисяч пасажирів. Авіакомпанія обіцяє повернутися до роботи в нормальному режимі вже в середу.
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Пасажирам, які купили квитки на внутрішні рейси у Німеччині, авіакомпанія пропонує обміняти їх на квитки на потяги. Тим ж, хто купив квитки на міжнародні перельоти, квитки запропонують перенести на пізніше дату.
Страйк організувала профспілка Verdi, в ній бере участь персонал наземних служб аеропортів у Франкфурті, Мюнхені, Кельні та Бремені.
Джерело: 24 Канал
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