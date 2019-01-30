Торги по наступному поєдинку Ломаченка перенесені: відомо причину

Промоутерські торги по поєдинку Василя Ломаченка (12-1, 9 KO) з обов'язковим претендентом на пояс WBA Ентоні Кроллою (34-6-3, 13 КО) перенесені на 6 лютого.

Раніше торги були заплановані на 4 лютого. Зміщення повязане з планами WBA провести ще три поєдинки.

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Мінімальна ставка тендера по бою Ломаченко проти Кролли становить 150 тисяч доларів, а фінанси будуть розподілені 75% на 25% на користь Ломаченко, який володіє титулом.

Ентоні Кролла отримав можливість зустрітися з Василем Ломаченком після перемоги над міцним індонезійцем Даудом Йорданом.

Василь Ломаченко, в свою чергу, 8 грудня в Нью-Йорку розібрався з пуерторіканцем Хосе Педрасою і додав до своєї колекції титул Всесвітньої боксерської організації (WBO) у легкій вазі.

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