Вербували соціально незахищених громадян: на Одещині викрили торгівців людьми

Прикордонники викрили сучасних торгівців людьми на Одещині. Під прикриттям допомоги зловмисники вербували соціально незахищених громадян у Донецькій і Дніпропетровській областях.

Серед підозрюваних – четверо осіб, зокрема подружжя. Про це в п'ятницю, 11 липня, повідомили в Державній прикордонній службі України, передає 24 Канал.

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Що відомо про торгівців людьми?

Зловмисники обіцяли людям житло, зарплату та нове життя, однак натомість – вивозили до Одеської області, де відбирали документи, залякували й змушували безоплатно працювати за спроби втекти.

Під час обшуків правоохоронці виявили 16 утримуваних людей, вилучили чорнову бухгалтерію, телефони та автівки.

У яких умовах тримали людей: дивіться фото

Серед підозрюваних – четверо зловмисників, включно з подружжям. Одного взяли під варту, інші перебувають під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині поліція спільно із соціальними службами перевіряла умови проживання дітей у родинах, які потрапили у складні життєві обставини. З'ясувалося, що 28-річна жінка, яка виховує чотирьох синів віком від 11 місяців до 9 років, залишила дітей у зачиненій квартирі без нагляду. На матір склали протокол за неналежне виконання обов'язків, окрім того, можливе позбавлення батьківських прав.