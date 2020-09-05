У серпні 2020 року зріс на 13%, якщо порівнювати з липнем. Водночас головним торговим партнером України у 2020 році став Китай. За перші 8 місяців року Україна експортувала в Китай товарів на 4,35 мільярда доларів.

Якщо порівнювати з минулим роком, то падіння експорту серпень до серпня склало лише 1,6%, розповів Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у фесбуці.

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Очільник українського уряду вбачає в такому низькому падінні доволі позитивний сигнал. Позаяк в умовах світової кризи й падіння економік партнерів нашої держави це могло й значно відчутніше позначитися на зовнішній торгівлі України.

Головний торговельний партнер України за 8 місяців цього року – це Китай. За цей час експорт наших товарів у Китай сягнув 4,35 мільярда доларів, що на 85% або аж на 2 мільярда доларів більше, ніж у 2019 році,

– підкреслив прем'єр.

Він також зауважив, що Україна продовжує відкривати нові торговельні ринки, зокрема в Африці й Азії. У цьому очільник Кабінету Міністрів вбачає вагомий прогрес у напрямку підтримки українських експортерів.

"До речі, товарообіг із Росією за перші 8 місяців цього року зменшився на 33% й зараз перебуває на історичному мінімумі. Основна причина – зменшення імпорту російських товарів на 39%", – похвалився Денис Шмигаль.

Ключові торгівельні партнери України у 2019 році: