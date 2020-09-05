Торгівля України з Китаєм невпинно росте, з Росією – досягла історичного мінімуму
У серпні 2020 року зріс на 13%, якщо порівнювати з липнем. Водночас головним торговим партнером України у 2020 році став Китай. За перші 8 місяців року Україна експортувала в Китай товарів на 4,35 мільярда доларів.
Якщо порівнювати з минулим роком, то падіння експорту серпень до серпня склало лише 1,6%, розповів Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у фесбуці.
Цікаво З якими країнами Україна найбільше торгувала у 2019 році: цифри
Очільник українського уряду вбачає в такому низькому падінні доволі позитивний сигнал. Позаяк в умовах світової кризи й падіння економік партнерів нашої держави це могло й значно відчутніше позначитися на зовнішній торгівлі України.
Головний торговельний партнер України за 8 місяців цього року – це Китай. За цей час експорт наших товарів у Китай сягнув 4,35 мільярда доларів, що на 85% або аж на 2 мільярда доларів більше, ніж у 2019 році,
– підкреслив прем'єр.
Він також зауважив, що Україна продовжує відкривати нові торговельні ринки, зокрема в Африці й Азії. У цьому очільник Кабінету Міністрів вбачає вагомий прогрес у напрямку підтримки українських експортерів.
"До речі, товарообіг із Росією за перші 8 місяців цього року зменшився на 33% й зараз перебуває на історичному мінімумі. Основна причина – зменшення імпорту російських товарів на 39%", – похвалився Денис Шмигаль.
Ключові торгівельні партнери України у 2019 році:
- Китай – 3 мільярди 593 мільйони експорт та 9 мільярдів 195 мільйонів імпорт (12 мільярдів 788 мільйонів загалом);
- Росія – 3 мільярди 243 мільйони експорт і 6 мільярдів 986 мільйонів імпорт (10 мільярдів 229 мільйонів загалом);
- Німеччина – 2 мільярди 383 мільйони експорт і 5 мільярдів 991 мільйон імпорт (8 мільярдів 374 мільйони загалом);
- Польща – 3 мільярди 296 мільйонів експорт та 4 мільярди 102 мільйони імпорт (7 мільярдів 398 мільйонів загалом);
- Білорусь – 1 мільярд 549 мільйонів експорт і 3 мільярди 752 мільйони імпорт (5 мільярдів 301 мільйон загалом);