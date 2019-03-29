Торгівля "чорним" пальним: скільки в Україні нелегальних заправок

В Україні майже півтори тисячі "чорних АЗС". Фахівці запевняють, що такого не було ще з 90-х років.

Журналісти 24 каналу в Індустріальному районі Харкова знайшли нелегальну заправку. Такою вона позначена на онлайн-карті нелегальних АЗС.

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На ній ніхто не показав дозвільних документів.



Заправка, на якій не показали документів

Така ж відповідь була на сусідній АЗС, за кількасот метрів. Водії, які заправляють машини на цих АЗС, кажуть, обирають заправки за зручністю і ціною. І взагалі не цікавляться дозвільними документами.

Загалом, у Харкові експерти нарахували 96 заправок-нелегалів. І це – четвертий показник в Україні, найбільше – Києві. У трійці також Запоріжжя і Львів.

У Львові, згідно з онлайн-мапою Нафтогазової Асоціації України, більше сотні незаконних заправок.

Журналісти 24 каналу проінспектували одну з таких у промисловому районі міста. Зовні цей об'єкт і заправкою назвати важко - маленький кіоск і баки з пальним. Оператор, касир та управляючий – усе одна людина.



Маленька заправка у Львові

На вікні висять відксерені документи та ліцензії. Втім, що це за папери, та хто власник – працівник заправки чітко пояснити не зміг. Кінцева адреса на документах вказана у Києві, начебто там сидить і керівництво.

Усі нелегальні заправки в Україні зображені на спеціальній онлайн-карті, яка оновлюється в режимі реального часу.



Карта нелегальних АЗС

Всього в Україні нараховують близько 1500 нелегальних АЗС. Порушення у всіх – різні.

Невидача фіскального чека, відсутність куточка споживача, розташування поруч з житловими будинками – це явні порушення, які може виявити звичайний громадянин і занести на карту,

– зазначив віце-президент Нафтогазової асоціації України Олег Зубченок.

Минулого року нелегальні заправки по всій країні реалізували майже півтора мільйони тонн пального. Через це держава зазнала майже 10 мільярдів гривень збитків.

За словами експерта, це справа рук місцевих бізнесменів, які без жодних дозвільних документів встановлюють обладнання та запускають свій паливний бізнес. За підрахунками фахівців, щоб збувати легальну заправку, потрібно близько двох мільйонів доларів, а щоб нелегально поставити діжку лише 30 тисяч.



Всього в Україні нараховують близько 1500 нелегальних АЗС

Сукупний прибуток нелегальних заправок у рік становить близько 80 мільйонів доларів. Зокрема, тіньовий ринок дизпального в Україні складає близько 20%, а скрапленого газу від 30 до 50% залежно від регіону.

Фіскальна служба розробила план боротьби із тіньовим ринком палива. Він передбачає створення робочих груп, які відслідковуватимуть і перевірятимуть незаконні точки та мережі АЗС.

27 березня ввечері на автостоянці у Кропивницькому біля газової заправки прогриміли близько 7 вибухів і спалахнула пожежа. Це вибухнули місткості з газом на газовозах. Внаслідок інциденту постраждали 4 людей. А в домівках жителів міста вибуховою хвилею вибило вікна, кілька мікрорайонів опинилися без світла. Вогонь вдалося загасити, але він знищив 18 автомобілів – 4 автоцистерни для зрідженого газу, 6 вантажівок та 8 легковиків.