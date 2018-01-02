Торгівля України з Росією зросла більше, ніж з країнами ЄС
16:07, сьогодні 1501 Читать новость на русском
За період з січня по листопад 2017 року Україна збільшила сумарний товарообіг з Росією на 28,6%. Натомість, товарообіг з ЄС зріс лише на 27,6%.
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), передає агентство "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, товарообіг з Росією за 11 місяців зріс до 9,36 млрд доларів, а з ЄС – до 29,28 млрд доларів. У порівнянні з аналогічним періодом у 2016 році, Україна збільшила імпорт товарів з Росії на 38,6%, експорт – на 11,9%.
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В НБУ додали, що експорт товарів з України в ЄС збільшився на 32,7%, а імпорт – на 23,9%. Щодо частки Росії в експорті товарів з України, то вона скоротилася з 9,1% до 8,5%, а імпорт збільшився з 12,6% до 14,3%.
Джерело: 24 Канал
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