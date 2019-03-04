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      Торгова війна між США та Китаєм: з'явилися можливі умови угоди між країнами

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      Відомі можливі умови угоди США та Китаю для припинення торгової війни
      Відомі можливі умови угоди США та Китаю для припинення торгової війни / Фото з відкритих джерел

      США і Китай перебувають на фінальному етапі переговорів щодо припинення торговельної війни. Стало відомо, що Пекін готовий знизити тарифи та інші обмеження на американську сільськогосподарську, хімічну, автомобільну продукцію та інші товари. Вашингтон, в свою чергу, розглядає можливість скасування більшості, якщо не всіх, санкцій, накладених на китайські товари у минулому році.

      Джерела видання The Wall Street Journal повідомляють про те, що угода почала набувати форми за підсумками лютневих переговорів у Вашингтоні. Наразі перешкоди ще залишаються, і обидві сторони можуть зіткнутися з опором вдома через "занадто сприятливі умови для іншої сторони".

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      Зазначається, що в рамках угоди Китай також зобов'язується прискорити графік зняття обмежень на іноземне володіння в спільних підприємствах з виробництва автомобілів, а також збільшити закупівлі товарів з США.

      Однією з домовленостей може стати закупівля природного газу у Cheniere Energy Inc. на 18 мільярдів доларів.

      Минулого тижня Трамп повідомив у своєму Twitter, що відкладе підвищення мит на товари китайського експорту, призначене на 1 березня, оскільки спостерігає "значний прогрес" у торгових переговорах з Китаєм. Він також натякнув, що торговельна угода може бути підписана на особистій зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, яка відбудеться в кінці березня у Флориді.

      Економічний радник Білого дому Ларрі Кадлоу вже заявляв про "шалений" прогрес у переговорах США з Китаєм, наголосивши, що обидві країни стоять на порозі "історичної" угоди.

      2 березня президент США Дональд Трамп попросив Китай негайно скасувати мита на американські сільськогосподарські продукти. Одночасно з цим він скасував підвищення мит на 25 відсотків для китайських товарів. 

      Що відбувається між США та Китаєм?Країни перебувають у затяжній торговій суперечці. Минулого року США та Китай почали торгову війну і ввели один проти одного мита на більш ніж 350 мільярдів доларів. Білий дім вимагає від Пекіна припинити крадіжку американської інтелектуальної власності й вжити заходів зі скорочення дефіциту в торгівлі з США. У січні Китай пообіцяв збільшити закупівлі американських товарів. На початку лютого країни заявили про прогрес у переговорах.

      У своєму зверненні до конгресу Трамп заявляв, що нова угода з Китаєм "повинна включати реальні структурні зміни, щоб покласти край недобросовісної торгової практики, зменшити хронічний торговий дефіцит і захистити американські робочі місця".

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      Теги: Новини США Китай
      Джерело: 24 Канал
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