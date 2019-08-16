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      Торговая война США и Китая: почему Россия будет в числе аутсайдеров на этом фронте?

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      Торговая война Китая и США
      Торговая война Китая и США / 112 Украина

      Торговая война США и Китая, которая сказывается в немалой степени и на России, дает свои первые плоды. Которые в скором времени могут дать очень горький урожай не только властям в Пекине, но и гибридному президенту в Москве. Но обо всем по порядку.

      Так, согласно опубликованным Госкомитетом статистики КНР данным, за июль промышленное производство в стране выросло на 4,8%. Казалось бы, неплохой показатель, с учетом того, что в России, например, промышленное производство и вовсе порою уходит "в минус". Но вот в том-то и дело, что рост промпроизводства на 4,8% — это минимальное значение с 2002 года, что для Китая сравнимо с катастрофой.

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      Но дальше, как говорится – больше.

      Китайский автопром сократил производство на 4,4%, причем коммерческий автотранспорт сразу обвалился на 11,5%, а розничные продажи выросли на 7,6%, в то время как в июне этот показатель был 9,8%.

      А теперь самое главное. Рост промышленного производства, да, не ушел в минус, а замедлился. Замедлился рекордно с 2002 года, но все же проявляет признаки жизни. Однако это все благодаря тому, что Пекин регулярно вливает в экономику триллионы юаней. Так, только в инфраструктурные проекты было залито 4 триллиона юаней, Нацбанк КНР выдал кредитов только за июнь более чем на 2,6 трлн юаней. А процесс все замедляется и замедляется, подтягивая за собой антирекорды и пике.

      Это все подводит к мысли, что после вступления с 1 сентября в действие 10% пошлин на китайские товары объемом на $300 млрд, экономика Поднебесной испытает шок, от которого ей придется долго оправляться. При этом данный шок скажется на востребованности существенного объема ресурсов, в частности, нефти и газа. А если быть точнее, их невостребованности, тормозящейся экономикой и промпроизводством КНР.

      В свою очередь, добыча и экспорт этих ресурсов на мировой рынок, в том числе и благодаря США, неудержимо сокрушают хрупкий баланс спроса и предложения, давно уже нарушенный сланцевой революцией.

      А потому плоды созревают, и скоро сбор урожая. Глобальный и беспощадный, который для некоторых стран, из категории "бензоколонка", станет похлеще любых санкций.

      Наблюдаем!

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Публікації Новини Росії Новини США Китай Торгівля
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