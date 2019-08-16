Торговая война США и Китая: почему Россия будет в числе аутсайдеров на этом фронте?

Торговая война США и Китая, которая сказывается в немалой степени и на России, дает свои первые плоды. Которые в скором времени могут дать очень горький урожай не только властям в Пекине, но и гибридному президенту в Москве. Но обо всем по порядку.

Так, согласно опубликованным Госкомитетом статистики КНР данным, за июль промышленное производство в стране выросло на 4,8%. Казалось бы, неплохой показатель, с учетом того, что в России, например, промышленное производство и вовсе порою уходит "в минус". Но вот в том-то и дело, что рост промпроизводства на 4,8% — это минимальное значение с 2002 года, что для Китая сравнимо с катастрофой.

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Но дальше, как говорится – больше.