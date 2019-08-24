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      Торговельні війни: Китай запровадив мита на американські товари вартістю 75 мільярдів доларів

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      Китай та США обміняються торговими митами
      Китай та США обміняються торговими митами / Фото з відкритих джерел

      Китай прийняв рішення про введення мит на американські товари, загальна сума яких становить 75 мільярдів доларів. Американський президент Дональд Трамп назвав таке рішення Китаю політично вмотивованим та пообіцяв відповісти додатковими митами.

      Збори на більше ніж 5 тисяч найменувань набудуть чинності опівночі за пекінським часом 1 вересня і 15 грудня. Мита становитимуть від 5% до 10% відповідно, повідомляє US News.

      Читайте також: Україна витіснила США з китайського ринку: яке виробництво зросло у продажах

      Влада Китаю наголосила, що цей крок є відповіддю на рішення Вашингтона ввести мита в десять відсотків на ввезення китайських товарів обсягом 300 мільярдів доларів у ті ж дні.

      Помилкові дії США привели до подальшої ескалації торгово-економічних непорозумінь, найсерйознішим чином підриваючи інтереси не тільки Китаю і США, але і всього світу,
      – зазначили у релізі.

      Крім того, Пекін повторно запровадить додаткові мита у розмірі 25 відсотків і п'ятм відсотків на американські автомобілі та комплектуючі.

      Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Китаю і повідомив, що окрім запланованих на 1 вересня мит з 1 жовтня будуть введені мита на китайські товари вартістю 250 мільярдів доларів. Сума мит складе чималих 30%.

      Також з вересня до 15% зросте вартість енергоносіїв на товари вартістю 300 мільярдів доларів.

      Коротко про торгову війну США та КитаюЕкономічний конфлікт між Китаєм і США триває з літа 2018 року. Вашингтон вирішив тоді ввести мита на рівні 25 відсотків на імпорт 818 видів товарів з Китаю загальним обсягом 34 мільярди доларів на рік. Пекін відреагував дзеркальними митами.

      У кінці травня після одинадцятого раунду консультацій сторони оголосили про введення взаємних торгових мит. США ввели мита на китайський імпорт на 200 мільярдів доларів, Китай – більш ніж на п'ять тисяч американських товарів на 60 мільярдів.

      Останній на сьогоднішній день 12-й раунд двосторонніх переговорів, що пройшов в кінці липня, закінчився безрезультатно.

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      Теги: Новини США Китай Мито Дональд Трамп
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