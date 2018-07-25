Торговельні війни: ЄС готує нову порцію мит проти США на вражаючу суму

Європейська комісія готується представити нові тарифи на американські товари на суму 20 мільярдів доларів, якщо Вашингтон таки накладе мита на автомобілі з ЄС.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на єврокомісара з питань торгівлі Сесілію Мальмстрьом.

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"Ми сподіваємося, що до цього не дійде, та що ми знайдемо рішення. Якщо ж ні, Європейська комісія готує довгий список великої кількості американських товарів приблизною вартістю 20 мільярдів доларів", – сказала вона.

Вона супроводжує президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера в рамках його візиту до Вашингтона. 25 липня Юнкер та Трамп зустрілися у Білому домі, щоб обговорити суперечності між США та ЄС у сфері торгівлі.

Нагадаємо, 31 травня, в Міністерстві торгівлі США оголосили про введення мит на імпорт сталі та алюмінію з Канади, Мексики і Європейського Союзу. Вони почали діяти 1 червня. 20 червня Єврокомісія прийняла регламент, який вводить у дію заходи у відповідь.