Унаслідок нападу постраждав співробітник відділу №3 Одеського районного управління поліції. Про інцидент повідомили 3 листопада.

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Побив поліцейського

Чоловік накинувся на поліцейського на Запорізькій вулиці. У той час правоохоронець, який ішов повз, перевіряв точку незаконної торгівлі.

Раптом на нього напав один із продавців і сильно побив. Торговець втік одразу після інциденту.

Поліцейський натомість зазнав численних травм, серед яких – політравма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій грудної клітки.

Проти торговця відкрили кримінальне провадження за "насильство щодо працівника правоохоронного органу". Злочин карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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