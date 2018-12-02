Торгові суперечки загрожують зростанню світової економіки, – Крістін Лагард

Глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард попередила лідерів країн G20, що напруженість у питаннях торгівлі веде до збільшення ризиків економічного спаду.

Про це йдеться у заяві оприлюдненій на офіційному сайті відомства.

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Під час зустрічей з лідерами G20 за останні два дні я наголошувала, що глобальне зростання залишається сильним, однак воно є помірним і стає більш нерівномірним. Збільшується тиск на ринки, що розвиваються, торгові суперечки впливають негативно, підвищуючи ризики економічного спаду. Таким чином, вибір правильної політики має принципово важливе значення для окремих економік, глобальної економіки і людей в усьому світі,

– йдеться у заяві.

На думку Лагард, "існує нагальна необхідність знизити напруженість у торгових відносинах, скасувати недавні підвищення мит і модернізувати засновану на правилах багатосторонню торговельну систему".

Ще однією глобальною проблемою, що вимагає термінового вирішення, глава МВФ назвала "надмірний рівень глобального держборгу", який, за підрахунком організації, становить приблизно 182 трильйони доларів.

Лагард надала лідерам країн "двадцятки" перелік рекомендацій, спрямованих на вирішення проблем, що стоять перед світовою економікою. Пріоритетом вона назвала зміцнення торгівлі, що дозволить стимулювати зростання і призведе до створення робочих місць.

Крім цього, Лагард наголосила на необхідності нормалізації монетарної політики, закликала "використати гнучкість обмінного курсу для ослаблення зовнішнього тиску", а також "виключити юридичні перешкоди для участі жінок в економіці".

Хто така Крістін Лагард?Директор-розпорядник Міжнародного Валютного Фонду. Після закінчення першого п'ятирічного терміну вона була призначена на другий термін у липні 2016 року. Лагард – громадянка Франції, в минулому міністр фінансів Франції з червня 2007 року по липень 2011 року; вона також обіймала посаду державного міністра зовнішньої торгівлі Франції протягом двох років.