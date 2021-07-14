Вся нога в крові: чоловік упав на ніж у торговому центрі в Дніпрі
14 липня 2021 , 11:31Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Дніпрі у ТЦ "Славутич" чоловік спіткнувся і впав на ніж, який випав у нього з сумки. Перехожі викликали йому швидку. Потерпілого доправили до міської лікарні №16.
Інцидент трапився 13 липня на проспекті Олександра Поля, 104А. Цю інформацію журналістам 24 каналу підтвердили в поліції.
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Сам винен
Як з'ясували правоохоронці, у потерпілого в сумці був ніж. На порозі торгового центру 46-річний чоловік спіткнувся і сам упав на нього. Так і покалічився.
Згодом його помітили перехожі – в нього сильно кровоточила нога. Тому допомогли викликати швидку.
Наразі чоловік перебуває в лікарні. Медики поставили йому попередній діагноз: рвана рана гомілки.
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