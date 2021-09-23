Мовиться про скраплений газ, який нелегально ввезли в країну. Обшуки проводили прикордонники, працівники фіскальної служби.

Інший злочин Заради контрабанди перелітали 3 кордони: у Молдові затримали українців

Обшуки у справі про контрафактне паливо в Харкові / Фото Держприкордонслужби

Опору не чинили

На заправці здебільшого вилучали контрафактне паливо. Загалом його там було 18,4 тисячі літрів. Вилучений контрафакт оцінюють у 323 тисячі гривень.

Силову підтримку під час обшуків і конфіскації надавав прикордонний загін спеціального призначення “Дозор”. Тому ніхто не чинив опору.

Продовження іншого розслідування

Ці обшуки були частиною іншого кримінального провадження. 2 вересня Держприкордонслужба повідомила про те, що провели обшуки в місцях перероблення та зберігання скрапленого газу.

Мовилося про це ж паливо, яке нелегально завезли до України та продавали без сплати податків. Тоді вилучили приблизно 3,3 мільйона літрів, вартість яких сягала 58 мільйонів гривень.

Також правоохоронці тоді забрали:

товарно-транспортні накладні;

печатки;

чорнові записи;

комп'ютерну техніку;

інші речові докази кримінального правопорушення.

Обшуки, які провели прикордонники 2 вересня: дивіться відео Держприкордонслужби