Мовиться про скраплений газ, який нелегально ввезли в країну. Обшуки проводили прикордонники, працівники фіскальної служби.
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Обшуки у справі про контрафактне паливо в Харкові / Фото Держприкордонслужби
Опору не чинили
На заправці здебільшого вилучали контрафактне паливо. Загалом його там було 18,4 тисячі літрів. Вилучений контрафакт оцінюють у 323 тисячі гривень.
Силову підтримку під час обшуків і конфіскації надавав прикордонний загін спеціального призначення “Дозор”. Тому ніхто не чинив опору.
Продовження іншого розслідування
Ці обшуки були частиною іншого кримінального провадження. 2 вересня Держприкордонслужба повідомила про те, що провели обшуки в місцях перероблення та зберігання скрапленого газу.
Мовилося про це ж паливо, яке нелегально завезли до України та продавали без сплати податків. Тоді вилучили приблизно 3,3 мільйона літрів, вартість яких сягала 58 мільйонів гривень.
Також правоохоронці тоді забрали:
- товарно-транспортні накладні;
- печатки;
- чорнові записи;
- комп'ютерну техніку;
- інші речові докази кримінального правопорушення.
Обшуки, які провели прикордонники 2 вересня: дивіться відео Держприкордонслужби