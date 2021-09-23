Торгували російським контрафактним пальним: харківську АЗС обшукали силовики

У Харкові викрили АЗС, де заправляли автомобілі контрафактним паливом із Росії. Туди 22 вересня навідалися силовики, які провели обшуки. Це було продовженням викриття злочинної схеми, про яку повідомили ще на початку місяця.

Мовиться про скраплений газ, який нелегально ввезли в країну. Обшуки проводили прикордонники, працівники фіскальної служби.

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Обшуки у справі про контрафактне паливо в Харкові / Фото Держприкордонслужби

Опору не чинили

На заправці здебільшого вилучали контрафактне паливо. Загалом його там було 18,4 тисячі літрів. Вилучений контрафакт оцінюють у 323 тисячі гривень.

Силову підтримку під час обшуків і конфіскації надавав прикордонний загін спеціального призначення “Дозор”. Тому ніхто не чинив опору.

Продовження іншого розслідування

Ці обшуки були частиною іншого кримінального провадження. 2 вересня Держприкордонслужба повідомила про те, що провели обшуки в місцях перероблення та зберігання скрапленого газу.

Мовилося про це ж паливо, яке нелегально завезли до України та продавали без сплати податків. Тоді вилучили приблизно 3,3 мільйона літрів, вартість яких сягала 58 мільйонів гривень.

Також правоохоронці тоді забрали:

товарно-транспортні накладні;

печатки;

чорнові записи;

комп'ютерну техніку;

інші речові докази кримінального правопорушення.

Обшуки, які провели прикордонники 2 вересня: дивіться відео Держприкордонслужби