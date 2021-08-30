Торкався інтимних місць 8-річної: у Харкові чоловіка судитимуть за домагання на пляжі
Джерело:Прокуратура Харківщини
Харківська прокуратура 30 серпня накривала до суду справу про домагання до 8-річної дівчинки у воді біля пляжу. Сам інцидент трапився ще 20 липня, чоловіка затримали незадовго після цього.
Підозру 40-річному зловмиснику оголосили вже 30 липня. Його судитимуть за статтею про розпусні дії щодо малолітньої, яка передбачає до 8 років в'язниці.
Ця подія Торкався інтимних місць у воді: у Харкові чоловік домагався 8-річної дівчинки – відео
Історія одразу набула розголосу
Чоловіка підозрюють у тому, що він підплив до 8-річної в річці та почав домагатися. Він нібито торкався інтимних місць дівчинки.
Про інцидент стало відомо через день після того, як це сталося. Хрещена матір потерпілої зняла відео затримання й оприлюднила його в мережі. Правоохоронці їй казали не знімати.
Проте жінка продовжила та продовжила та аргументувала це тим, що Харків "має знати його в обличчя". Згодом інформацію про ймовірне домагання підтвердили журналістам і в поліції Одещини.
Кілька схожих подій
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