В Одесі арештували кримінального авторитета Нагладзе: був підозрюваним у замаху на Михайлика

Малиновський районний суд Одеси відправив під арешт лідера злочинної групи Торніке Герасіна (Нагладзе). Його з двома подільниками підозрюють у кількох десятках квартирних крадіжок. Раніше Нагладзе вже фігурував у справі про замах на активіста Олега Михайлика.

Джерело:

"Думская"

Кримінальний авторитет – також відомий за прізвиськом "Інвалід", оскільки має інвалідність 1 групи. Перше засідання суду відбулося 11 квітня.

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Як пройшов суд

Судове засідання затягнулося до пізньої ночі, оскільки Торніке кілька разів симулював приступи та його забирала швидка допомога.

Згодом суддя все ж обрав запобіжний захід. Всіх чоловіків відправили під домашній арешт із можливістю вийти під заставу. Її розмір у підозрюваних відрізняється:

  • Нагладзе – 1 мільйон 589 тисяч гривень;
  • у його спільників – 1 мільйон 21 тисяча гривень за кожного.

За що їх арештували

Поліція Одеси 9 квітня повідомила про затримання трьох членів угруповання Торніке. Фігурантам 36, 39 і 44 роки, всі вони родом із Закавказзя.

Угруповання підозрюють у вчиненні понад 30 пограбувань квартир. Їм вдавалося виносити не лише цінні речі, а навіть і сейфи.

Слідчі встановили, що в групи була власна "служба розвідки", яка вичисляла заможних одеситів і давала інформацію напряму виконувачам крадіжок.

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Ще один із постійних членів банди зміг втекти. Як повідомили джерела в правоохоронних органах, сам Нагладзе через посередників намагався "вирішити питання" з судом, щодо запобіжного заходу без утримання під вартою.

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Який зв'язок із замахом на активіста

  • Ввечері 22 вересня в Одеському дворі будинку стріляли в активіста Олега Михайлика – громадського активіста, лідера одеського осередку "Сила людей". Він отримав важке поранення.
  • Тоді Нагладзе фігурував у справі як підозрюваний, однак до відповідальності його притягнути не змогли.
  • Чоловіка, відправили під домашній арешт у листопаді 2018 року.
  • Суддя ухвалила це рішення після численних клопотань. Зокрема, це були звернення з боку грузинського консульства, у зв'язку із важким станом здоров'я Торніке Нагладзе.
  • Вже 22 червня 2019 року кримінального авторитета й інших підозрюваних взагалі відпустили на волю.