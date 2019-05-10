Тортури, голодування та незламність: що пережив Сенцов за 5 років у в'язниці РФ

Вже п'ять років найвідоміший український політв'язень РФ Олег Сенцов, продовжує перебувати за ґратами Кремля. Кінорежисера звинувачують у тероризмі, за що він відбуває 20-річне ув'язнення в Якутії. Попри вирок, він продовжує писати та навіть режисирувати свій фільм. Журналісти 24 каналу дізналися, що ж дає сил та чим найбільше переймається Олег Сенцов.

Заручником Кремля кінорежисер Олег Сенцов став у 2014 році. 10 травня, коли режисер був вдома один, спецпризначенці ФСБ вдерлися до його будинку у Сімферополі й силоміць забрали.

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Майже добу близькі нічого не знали про місцеперебування режисера. Згодом його знайшли у СІЗО. Там пояснили, що не відпустять Олега, мовляв, той терорист. Спецпризначенці неодноразово катували Олега, аби той зізнався у тому, що не робив. Навіть після чотирьох спроб удушення пакетом, внаслідок яких кінорежисер втрачав свідомість, Сенцов не здався.

На відміну від його друга, який не витримав тортур і визнав себе терористом. Паралельно звинуватив у цьому і Сенцова, а також допоміг ФСБ зняти поставне відео. У суді воно стало основним доказом підготовки теракту.



Олег Сенцов за ґратами

А на додачу його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. Тож вже у серпні 2015 у Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму у місті Лабитнангі. Та навіть такий вирок Олег сприйняв із посмішкою і заспівав гімн України.



Олег Сенцов та Олександр Кольченко співали гімн під час оголошення вироку

До нього майже не пускали родичів, а ще рідше – адвокатів. Його перевозили із каземату до каземату: з Лефортвого до в'язниці у заполярному Лабитнангі. Олега постійно піддавали тортурам, але так і не зломили. Аби привернути увагу світу до ситуації із політв'язнями Кремля, Олег почав голодувати.

Через його голодування абсолютно у всьому світі дізналися, що у полоні Російської Федерації перебувають не лише Олег Сенцов і ще декілька невідомих людей, а 70 людей з прізвищами та історією. Наразі ж їх понад 86,

– сказав актор та товариш Олега Сенцова Євген Черніков.

За 145 днів, відмови від їжі кінорежисер втратив 12 кілограмів. Зупинитись довелось, через погрози годувати його насильно. Зараз Олег хоч і набрав вагу, проте, з'явилися інші проблеми зі здоров'ям.



Олег Сенцов голодував 145 днів

Його товариш додав, що голодування Олега призвело до проблем з серцем, нирками та іншими внутрішніми органами.

Головне, що він живий, головне що більш менш у задовільній формі, у нього гарний настрій, він працює він пише,

– зазначив Євген.

Саме через свої твори Олег говорить зі світом. За мотивами його п'єси "Номери" вже поставили виставу. В ній описано життя невеличкого суспільства, яке стало спочатку творцем системи, а потім її жертвою. Саму ж п'єсу вже назвали пророчою, бо з деякими номерами відбувається те, що і з самим Сенцовим.

Ця п'єса пророча, бо розповідає про суспільство, яке живе за утопічними правилами, які вони самі сприймають. І вони через певні обставини не хочуть вийти за межі. Але з'являються номери, які вирішують боротися з нулем, який їм вигадав ці правила,

– пояснила продюсерка Анна Паленчук.



П'єса "Номери" Олега Сенцова

Вже завершується й екранізація "Номерів". Це перший український фільм, виробництво якого здійснюється без фізичної присутності режисера. Проте це не заважало Сенцову, все контролювати.

Олег повністю був дотичним до створення фільму, тобто він через листи, через фотографії контролював процес. Навіть перешивали костюми, коли він не затвердив їх,

– зауважив Черніков.

Прем'єра відбудеться незабаром, що саме чекає на глядача, тримають у секреті. Сам фільм Олег навряд чи побачить. Але кожен може поділитись з ним своїми враженнями у листі.

Всі насправді йому можуть написати через систему "ФСИН-письмо". Я постійно кажу: пишіть Олегу Сенцову та іншим політичним в'язням. Для них це найкраще, що вони можуть там отримати,

– підсумувала Анна Паленчук.

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На звільнення Олега Сенцова чекає увесь світ, але найбільше за всіх – його мати. Вона попри все залишилася на окупованому півострові. Через поганий стан здоров'я вона дуже боїться не дочекатися свого сина. В окупованому Росією Криму на Олега чекають і його діти. За рідних хвилюється й Олег. Найбільше за дітей, які ростуть без його опіки та любові.