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      Total pink: К'яра Ферраньї зачарувала мережу яскравим вбранням – фото

      538 Читать новость на русском
      К'яра Ферраньї
      К'яра Ферраньї / Instagram

      Популярна блогерка та дизайнерка К'яра Ферраньї, яка є трендсеттером, розповідає шанувальникам у соціальних мережах про те, що вдягає кожного дня.

      Так, днями К'яра продемонструвала оригінальний образ і опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram.

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      Ферраньї прилетіла до китайського міста Шанхаю і показала прихильникам вбрання насиченого рожевого кольору: теплий светр у поєднанні з латексними штанами виглядає цікаво та яскраво.

      Свій вихід італійська зірка доповнила макіяжем також у рожевих кольорах і зібраною зачіскою.

      "Рожевий з рожевим у Шанхаї", – зазначила К'яра у підписі до фото.

      К'яра Ферраньї
      К'яра Ферраньї / Instagram

      Шанувальники залишилися у захваті після публікації нового знімку Ферраньї. "Цей колір справді тобі пасує і макіяж у тему", "Ти виглядаєш розкішно у всьому", – пишуть користувачі у мережі.


      К'яра Ферраньї / Instagram-сторіз

      Хто така К'​яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також один з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.

      Чоловік 31-річної італійки – репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючія. Разом пара виховує сина Леоне.

      Теги: Мода LifeStyle
      Джерело: 24 канал
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