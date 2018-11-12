Total pink: К'яра Ферраньї зачарувала мережу яскравим вбранням – фото

Популярна блогерка та дизайнерка К'яра Ферраньї, яка є трендсеттером, розповідає шанувальникам у соціальних мережах про те, що вдягає кожного дня.

Так, днями К'яра продемонструвала оригінальний образ і опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram.

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Ферраньї прилетіла до китайського міста Шанхаю і показала прихильникам вбрання насиченого рожевого кольору: теплий светр у поєднанні з латексними штанами виглядає цікаво та яскраво.

Свій вихід італійська зірка доповнила макіяжем також у рожевих кольорах і зібраною зачіскою.

"Рожевий з рожевим у Шанхаї", – зазначила К'яра у підписі до фото.



К'яра Ферраньї / Instagram

Шанувальники залишилися у захваті після публікації нового знімку Ферраньї. "Цей колір справді тобі пасує і макіяж у тему", "Ти виглядаєш розкішно у всьому", – пишуть користувачі у мережі.



К'яра Ферраньї / Instagram-сторіз

Хто така К'​яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також один з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.



Чоловік 31-річної італійки – репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючія. Разом пара виховує сина Леоне.