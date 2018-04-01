Тотовицький забив 2 голи у ворота Динамо

Київське Динамо не даремно боялось їхати в Маріуполь. Місцева команда дала справжній бій віце-чемпіонові у 25 турі УПЛ. Більше того рахунок відкрив саме Маріуполь.

Кияни щоправда у 2 таймі прокинулись. Бєсєдін, Шапаренко і Циганков перевернули усе з ніг на голову. Однак господарі рук не опустили – Тотовицький оформив дубль і забезпечив гостям напружену кінцівку зустрічі – 2:3.

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Шахтар тим часом куди спокійніше упорався із Зорею – 3:0, ще один матч у чемпіонській групі завершився безгольовою нічиєю Ворскли і Вереса. У групі на вибування голами не потішили Сталь з Олімпіком і Зірка з Олександрією.

Карпати розібрались із Чорноморцем – 3:1. Шахтар продовжує випереджати Динамо на 6 очок. На третю позицію за підсумками туру піднялась Ворскла. Зоря поступається полтавцям лише 1 балом. 33 у Вереса і Маріуполя.