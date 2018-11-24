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      Тоттенхем – Челсі: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

      72 Читать новость на русском
      Тоттенхем – Челсі дивитися онлайн
      Тоттенхем – Челсі дивитися онлайн / twitter Tottenham Hotspur

      Топ-матчем вихідних у англійському чемпіонаті стане зустріч двох команд з Лондона – "Тоттенхем" прийматиме "Челсі".

      Шанувальники футболу в Україні зможуть переглянути цей матч як по телебаченні, так і онлайн. Трансляцію матчу здійснюватиме телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 19:25.

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      Дивитися онлайн матч "Тоттенхем" – "Челсі" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

      Нагадаємо, матч "Тоттенхем" – "Челсі" відбудеться у суботу, 24 листопада. Початок зустрічі о 19:30.

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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