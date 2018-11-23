У суботу, 24 листопада, в Англії відбудеться лондонське дербі – "Тоттенхем" прийматиме "Челсі". Окрім того, команди йдуть на четвертій та третій сходинці турнірної таблиці відповідно. І їх розділяє лише одне очко. Тож букмекери дали свій прогноз на це запекле протистояння.

Варто зазначити, що усі букмекери у цьому матчі віддають перевагу "Челсі". Але вона доволі незначна. Так, у William Hill на перемогу "Тоттенхему" виставили коефіцієнт 2,75, а на їх суперників – 2,55. На те, що матч закінчиться у нічию – 3,40.

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Експерти з PariMatch оцінили перемогу "Тоттенхему" коефіцієнтом 2,80. На перемогу "Челсі" вони приймають з коефіцієнтом 2,60. Нічия – 3,45.

У "Фаворит спорт" на те, що переможуть господарі поля, стоїть коефіцієнт 2,79. На "Челсі" – 2,52. Нічийний результат отримав коефіцієнт 3,40.

Marathon bet виставив найвищий коефіцієнт на перемогу "Тоттенхему" – 2,86. У той час як на перемогу "Челсі" – 2,59. Нічия у матчі – 3,48.

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Нагадаємо, матч "Тоттенхем" – "Челсі" відбудеться у суботу, 24 листопада. Початок зустрічі о 19:30. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.