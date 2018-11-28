15:15
28 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Повстання" роботів у Росії. Google по-російськи
      Вєсті Кремля
      00:05, сьогодні
      Вєсті.UA. Фантастичні депутати. Омелян в тренді
      Вєсті.UA
      23:46, 27 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Тоттенхем – Інтер: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

      13 Читать новость на русском
      Тоттенхем – Інтер дивитися онлайн
      Тоттенхем – Інтер дивитися онлайн

      Матч між англійським "Тоттенхемом" та італійським "Інтером" в рамка 5-го туру Ліги чемпіонів можна буде переглянути на українському телебаченні.

      Показ поєдинків Ліги чемпіонів в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на цих телеканалах і буде показано протистояння "Тоттенхем" – "Інтер".

      Читайте також: Тоттенхем – Інтер: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

      Дивитися онлайн матч "Тоттенхем" – "Інтер" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

      Читайте також: "Дуже еротичний голос", Клопп знову здивував усіх під час прес-конференції: відео

      Нагадаємо, матч "Тоттенхем" – "Інтер" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок зустрічі о 22:00.

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      сьогодні , 15:05 Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      Злой Одессит 739
      Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      сьогодні , 13:50 Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      Блог Медіа 4382
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 листопада , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 7855
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      27 листопада , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 3309
      Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців
      27 листопада , 20:01 Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців
      61245
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      Хіршер відсвяткував першу перемогу в новому сезоні
       17 листопада 2013 , 19:17
      Дружина Порошенка зіграла у футбол у Харківському центрі реабілітації дітей. ВІДЕО
       10 вересня 2014 , 16:14
      Кравець асистував, Юрченко забив. Підсумки 25 туру Бундесліги
       4 квітня 2016 , 19:05
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук