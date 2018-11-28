Матч між англійським "Тоттенхемом" та італійським "Інтером" в рамка 5-го туру Ліги чемпіонів можна буде переглянути на українському телебаченні.

Показ поєдинків Ліги чемпіонів в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на цих телеканалах і буде показано протистояння "Тоттенхем" – "Інтер".

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Дивитися онлайн матч "Тоттенхем" – "Інтер" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

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Нагадаємо, матч "Тоттенхем" – "Інтер" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок зустрічі о 22:00.