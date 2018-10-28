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      Тоттенхем – Манчестер сіті: прогноз букмекерів

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      Тоттенхем – МанСіті прогноз букмекерів
      Тоттенхем – МанСіті прогноз букмекерів

      Центральним матчем 10-го туру чемпіонату Англії стане матч між "Тоттенхемом" та "Манчестер Сіті". Однак сама гра відбудеться не на вихідних. Її винесли аж на понеділок, 29 жовтня.

      Попри те, що матч відбудеться у Лондоні, відвертим фаворитом є саме "Манчестер Сіті". Хоча команди у турнірній таблиці розділяє лише два очки, і у випадку "Тоттенхема" "шпори" вийдуть на третю позицію, обійшовши саме "МанСіті".

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      У William Hill перемога "Тоттенхему" оцінена в 4,40, у той час як на перемогу "Манчестер Сіті" приймають з коефіцієнтом 1,75. На нічию у матчі коефіцієнт 4,00.

      Найбільший коефіцієнт на перемогу "Тоттенхема" виставили у Marathon bet – аж 4,90. Хоча на "МанСіті" майже без змін – 1,74. Нічия – 4,10.

      Одразу дві букмекерські контори виставили коефіцієнт 1,72 на те, що у цьому матчі переможуть гості. Це PariMatch та "Фаворит спорт". От тільки у перший перемога "Тоттенхему" оцінена в 4,80, а нічия в 4,10, у той час як другі дали 4,75 та 4,00 відповідно.

      Нагадаємо, матч "Тоттенхем" – "Манчестер Сіті" відбудеться у понеділок, 29 жовтня. Початок матчу о 22:00.

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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