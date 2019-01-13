Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

"Тоттенхем" в рамках 22 туру англійської Прем'єр-ліги вдома зіграє з "Манчестер Юнайтед". В Україні матч можна буде переглянути як по телебаченню, так і онлайн.

Матч "Тоттенхем" – "Манчестер Юнайтед" покажуть по телеканалу "Футбол 2". Початок трансляції зі стадіону – о 18:25. Сама гра розпочнеться о 18:30.

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Дивитися онлайн "Тоттенхем" – МЮ можна і на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 69 гривень.

Варто зазначити, що "Манчестер Юнайтед" виграв останні чотири матчі у чемпіонаті після призначення Оле-Гунара Сульшера головним тренером команди (ще один матч МЮ виграв у Кубку Англії). Однак команда і досі перебуває поза зоною Ліги чемпіонів – на шостій позиції. Натомість "Тоттенхем" на третьому місці у чемпіонаті. У випадку перемоги над МЮ та "Манчестер Сіті" у грі проти "Вулверхемптона" у понеділок, 14 січня, саме "шпори" вийдуть на друге місце.

До слова, першим матч між цими командами на "Олд Траффорд" закінчився розгромом – "Тоттенхем" переміг 3:0.