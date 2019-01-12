Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на матч АПЛ

У неділю, 13 січня, "Тоттенхем" на домашньому полі буде приймати "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі 22 туру англійської Прем'єр-ліги. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

Після того, як "Манчестер Юнайтед" очолив Оле-Гуннар Сульшер, манкуніанці в чемпіонаті видали чотирьохматчеву переможну серію. Крім того, "червоні дияволи" перемогою завершили поєдинок Кубка Англії проти "Редінга" (2:0). Але протистояння з "Тоттенхемом", що знаходиться на третьому рядку в турнірній таблиці, стане справжньою перевіркою боєздатності команди норвезького фахівця. У першому колі "шпори" на "Олд Траффорд" розгромили опонентів з рахунком 3:0.

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У William Hill оцінили перемогу "Тотенхема" коефіцієнтом 2,10. На те, що "Манчестер Юнайтед" переможе на чужому полі, їх експерти виставили показник 3,50. Нічия у цьому матчі має аналогічний показник – 3,50.

Схожі показники виставили й у PariMatch. На те, що переможуть господарі поля у них коефіцієнт 2,10. Перемога "МЮ" оцінена в 3,45. Нічия має найвище значення – 3,70.

Найвищий коефіцієнт на перемогу "Тоттенхема" дає Marathon bet – 2,14. При цьому, перемога "Манчестер Юнайтед" теж має найвище значення 3,58, а нічия – 3,62.

Нагадаємо, що матч між "Тоттенхемом" і "Манчестер Юнайтед" відбудеться в Лондоні на стадіоні "Уемблі" 13 січня о 18:30 за Києвом.

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