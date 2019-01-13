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      "Манчестер Юнайтед" сенсаційно обіграв "Тоттенхем" на виїзді: відео

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      Тоттенхем - Манчестер Юнайтед: відео голів
      Тоттенхем – Манчестер Юнайтед огляд матчу

      Центральним матчем 22-го туру АПЛ стала гра між "Тоттенхемом" та "Манчестер Юнайтед". У підсумку перемогу святкували гості завдяки єдиному голу ще у першому таймі та неймовірній грі власного воротаря.

      Тоттенхем – Манчестер Юнайтед 0:1
      Гол: Рашфорд, 44

      До цього матчу обидві команди підійшли в ідеальних кондиціях. Тож зіграли найсильнішими складами. У випадку перемоги "Тоттенхем" продовжував гонитву за лідерами АПЛ (і навіть міг би вийти на друге місце, якщо "Манчестер Сіті" програв би свій матч у понеділок, 14 грудня). "Манчестер Юнайтед" ж міг продовжити свою переможну серію. Після того, як головними тренером МЮ було призначено Оле-Гунара Сульшера, команда виграла чотири матчі у чемпіонаті та ще одну гру у Кубку Англії.

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      Розпочали команди одразу, без так званої розвідки. Тож невдовзі виник і перший гольовий момент. Однак Вінкс не зумів як слід розпорядитися м’ячем у штрафному майданчику МЮ, і той пішов повз рамку воріт. загалом гра проходила на зустрічних курсах, майже без перепочинку.

      Ще у першому таймі Кейну вдалося переправити м’яч у ворота суперників. Однак арбітр не зарахував взяття воріт. І був правий. Як показав повтор, нападник "шпор" перебував у офсайді у момент пасу.

      Та все ж забитий гол глядачі на "Вемблі" побачили ще у першому таймі. Хоча навряд чи зраділи йому. Адже влетів він у ворота "Тоттенхема". Тріпп’єр помилився на чужій половині поля, м’яч перехопив Погба та одразу віддав пас на хід Решфорду. Нападник свій момент не змарнував, пробивши у кут воріт. Льоріс кінчиками пальців зачепив м’яч, але той від штанги залетів за лінію. З цим команди і пішли на перерву.

      Відео голу Решфорда у ворота "Тоттенхема"

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      У другій 45-хвилинці господарі з усіх сил намагалися зрівняти рахунок. Але пробити де Хеа, який впіймав кураж, було неможливо. Іспанський голкіпер ловив усе, що летіло в його сторону. Він відбивав м’яч у шпагаті, у карколомному стрибку після удару Кейна зі штрафного. Міг "Тоттенхем" зрівняти рахунок, коли Аллі виходив на ворота МЮ. Однак півзахисник не зумів пробити повз де Хеа. Загалом лише за другий тайм "Тоттенхем" завдав 14 ударів по воротах. З них 11 – у площину воріт. та рахунок не змінився.

      "Манчестер Юнайтед" перемагає, але й далі залишається на шостій позиції. "Тоттенхем" ж втрачає можливість наблизитися до лідерів. Тепер відставання від першого "Ліверпуля" складає 9 очок.

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      Теги: Футбол Спорт Манчестер Юнайтед Тоттенхем
      Джерело: 24 Канал
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