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      "Тоттенхем" на власному полі програв "Манчестер Сіті": відеоогляд матчу

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      "Манчестер Сіті" на виїзді переміг "Тоттенхем"
      "Манчестер Сіті" на виїзді переміг "Тоттенхем"

      "Тоттенхем" на власному полі мінімально поступився "Манчестер Сіті" у 10 турі АПЛ.

      Тоттенхем – Манчестер Сіті 0:1
      Гол: Марез, 6

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      Підопічні Хосепа Гвардіоли забили вирішальний гол у дебюті гри – Ріяд Марез завершив красиву комбінацію "містян", розстрілявши пусті ворота після передачі від Рахіма Стерлінга.

      "Сіті" міг подвоїти перевагу, коли Давід Сільва виявився перед порожніми воротами, а "шпори" могли зрівнювати рахунок, але Ерік Ламела промахнувся з вигідної позиції.

      Таким чином, "Манчестер Сіті" втримав перемогу і знову зрівнявся за набраними очками з "Ліверпулем".

      Відеоогляд матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті

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      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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