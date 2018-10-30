"Тоттенхем" на власному полі програв "Манчестер Сіті": відеоогляд матчу

"Тоттенхем" на власному полі мінімально поступився "Манчестер Сіті" у 10 турі АПЛ.

Тоттенхем – Манчестер Сіті 0:1

Гол: Марез, 6

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Підопічні Хосепа Гвардіоли забили вирішальний гол у дебюті гри – Ріяд Марез завершив красиву комбінацію "містян", розстрілявши пусті ворота після передачі від Рахіма Стерлінга.

"Сіті" міг подвоїти перевагу, коли Давід Сільва виявився перед порожніми воротами, а "шпори" могли зрівнювати рахунок, але Ерік Ламела промахнувся з вигідної позиції.

Таким чином, "Манчестер Сіті" втримав перемогу і знову зрівнявся за набраними очками з "Ліверпулем".

Відеоогляд матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті

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