"Тоттенхем" не підписав жодного гравця за два трансферних вікна та увійшов в історію

"Тоттенхем" не підписав жодного футболіста в трансферне вікно, яке закрилося 31 січня в Англії.

Керівництво "Тоттенхема" може бути цілком задоволене наставником лондонців Маурісіо Почеттіно, адже фахівець турбується за бюджет клубу. Протягом 2-х трасферних вікон "шпори" не придбали жодного гравця.

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Таким чином, "Тоттенхем" став першим клубом в історії англійської Прем'єр-ліги, який обійшовся без новачків в два трансферних періоди підряд.

Цікаво, що при цьому взимку команду покинули два півзахисника Мусса Дембеле і Жорж-Кевін Нкуду.

Підопічні Маурісіо Почеттіно займають третє місце в турнірній таблиці АПЛ і навіть претендують за більш високі місця.

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