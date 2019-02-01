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      "Тоттенхем" не підписав жодного гравця за два трансферних вікна та увійшов в історію

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      "Тоттенхем" не підписав жодного гравця за два сезони
      "Тоттенхем" не підписав жодного гравця за два сезони / Getty Images

      "Тоттенхем" не підписав жодного футболіста в трансферне вікно, яке закрилося 31 січня в Англії.

      Керівництво "Тоттенхема" може бути цілком задоволене наставником лондонців Маурісіо Почеттіно, адже фахівець турбується за бюджет клубу. Протягом 2-х трасферних вікон "шпори" не придбали жодного гравця.

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      Таким чином, "Тоттенхем" став першим клубом в історії англійської Прем'єр-ліги, який обійшовся без новачків в два трансферних періоди підряд.

      Цікаво, що при цьому взимку команду покинули два півзахисника Мусса Дембеле і Жорж-Кевін Нкуду.

      Підопічні Маурісіо Почеттіно займають третє місце в турнірній таблиці АПЛ і навіть претендують за більш високі місця.

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      Теги: Спорт Футбол Тоттенхем
      Джерело: 24 Канал
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