20:33
29 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      "Тоттенхем" вдома несподівано поступився "Вулверхемптону", перемагаючи по ходу матчу

      81 Читать новость на русском
      Тоттенхем – Вулверхемптон результат матчу
      Тоттенхем – Вулверхемптон результат матчу

      "Тоттенхем" в матчі 20-го туру АПЛ приймав "Вулверхемптон" і поступився 1:3. Тепер "шпори" ризикують опуститися на 3 місце за підсумками туру.

      Тоттенхем – Вулверхемптон 1:3
      Голи: Кейн, 22 – Болі, 72, Хіменес, 83, Кошта, 87

      Читайте також: Ліверпуль – Арсенал: де дивитися матч чемпіонату Англії

      Господарі відкрили рахунок на 22-й хвилині, це зробив лідер "Тоттенхема" Гарі Кейн. "Шпори" були близькі до другого взяття воріт, проте, в кінцівці другого тайму, коли нічого не віщувало біди, "Вулверхемптон" почав забивати.

      Три м'ячі гостей на 72-й, 84-й і 87-й хвилинах поховали надії господарів на будь-які очки в цьому поєдинку.

      Після цього поєдинку "Тоттенхем" продовжує займати 2 місце в турнірній таблиці АПЛ. У лондонців 45 очок і вони відстають від лідируючого "Ліверпуля" на 6 очок. "Вулверхемптон" вийшов на 7 місце, маючи в активі 29 очок.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Тоттенхем Футбол
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Карпати – Шахтар: прогноз букмекерів на матч УПЛ
       27 вересня , 21:48
      Офіційно: Руні продовжив контракт
       21 лютого 2014 , 22:11
      Голова руху ультрас: У ФІФА, УЄФА, ФАРЕ постійно діють подвійні стандарти
       16 жовтня 2014 , 10:46
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук