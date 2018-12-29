"Тоттенхем" вдома несподівано поступився "Вулверхемптону", перемагаючи по ходу матчу

"Тоттенхем" в матчі 20-го туру АПЛ приймав "Вулверхемптон" і поступився 1:3. Тепер "шпори" ризикують опуститися на 3 місце за підсумками туру.

Тоттенхем – Вулверхемптон 1:3

Голи: Кейн, 22 – Болі, 72, Хіменес, 83, Кошта, 87

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Господарі відкрили рахунок на 22-й хвилині, це зробив лідер "Тоттенхема" Гарі Кейн. "Шпори" були близькі до другого взяття воріт, проте, в кінцівці другого тайму, коли нічого не віщувало біди, "Вулверхемптон" почав забивати.

Три м'ячі гостей на 72-й, 84-й і 87-й хвилинах поховали надії господарів на будь-які очки в цьому поєдинку.

Після цього поєдинку "Тоттенхем" продовжує займати 2 місце в турнірній таблиці АПЛ. У лондонців 45 очок і вони відстають від лідируючого "Ліверпуля" на 6 очок. "Вулверхемптон" вийшов на 7 місце, маючи в активі 29 очок.

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